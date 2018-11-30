G-20 Zirvesi öncesi barışçıl protesto gösterisi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in ev sahipliği yaptığı G-20 zirvesinde protestolar toplantılardan önce başladı. Farklı protesto gruplar, "Halkın Zirvesi" adı altında sokağa çıktı. İlk gösteriler barışçıl geçti.

Buenos Aires sokakları çatışmaya sahne olmadı. Aksine karnaval havası vardı. Farklı gruplar, "Halkın Zirvesi" adı altında toplandı. Sokaklardan müzik sesleri yükseldi. "Dünyanın sonu" adlı tiyatro topluluğu, G-20'ye karşı zombi performansı sergiledi.

Arjantin'de cunta döneminde yakınlarını kaybeden "Mayıs anneleri" de meydanda yerini aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı bebek olarak tasvir eden protesto balonu da Buenos Aires'te yeniden havalandı.

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen son G-20 zirvesi polisle protestocular arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu.

Ekonomik kriz nedeniyle benzer olayların sık sık yaşandığı Arjantin, Hamburg'daki sahnenin tekrarlanmaması için çok sıkı güvenlik önlemleri aldı. Arjantin hükümeti, zirvenin ilk gününü ulusal tatil ilan etti. Buenos Aires'lilere uzun bir hafta sonu tatili için kenti terk etmeleri çağrısı yaptı.

Zirveye katılan liderlerden biri de Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Modi, Arjantin'e Hint esintileri taşıdı. Yoğun politik gündemin arasında yoga terapisine katıldı.

Yüzlerce kişinin toplandığı salonda ticaret, göç, korumacılık konuşulmadı, nefes egzersizleri yapıldı.