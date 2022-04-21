G20 toplantısında bazı ülkelerin delegasyonları, Rusya'yı protesto etti

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Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin ekonomi bakanlarını bir araya getiren G20 toplantısında ABD, Britanya ve Kanada, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı protesto etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Washington'da yapılan toplantının çarşamba günkü oturumunda Rusya konuşurken, üç ülkenin temsilcileri salonu terk etti.