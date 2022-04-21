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Dünya

G20 toplantısında bazı ülkelerin delegasyonları, Rusya'yı protesto etti

21 Nisan 2022 08:08

T24 Dış Haberler

Dünyanın en güçlü 20 ekonomisinin ekonomi bakanlarını bir araya getiren G20 toplantısında ABD, Britanya ve Kanada, Ukrayna'ya saldıran Rusya'yı protesto etti.

The Guardian'ın aktardığına göre Washington'da yapılan toplantının çarşamba günkü oturumunda Rusya konuşurken, üç ülkenin temsilcileri salonu terk etti.

The Guardian'ın ekonomi muhabiri Richard Partington, IMF'nin bahar toplantısı sırasında bir araya gelen G20 bakanlarının protestosunun, uluslararası ilişkilerde kırılmanın pandemi sonrası ekonomik iyileşmeyi kötü etkileyebileceği ve enflasyonu daha da yükseltebileceği endişelerinin tartışıldığı bir dönemde yapıldığına dikkat çekti.
 
Protestodan kısa süre önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, uluslararası işbirliğindeki çatlaklarla 75 yıllık ilerlemenin tehlikeye atıldığını belirtti.

Bazı Batı ülkeleri, Rusya'nın saldırısı nedeniyle uluslararası toplantılara alınmaması gerektiğini savunurken; Çin gibi bazı G20 ülkeleri bu tepkiye karşı çıkıyor. 

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