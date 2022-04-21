G20 toplantısında bazı ülkelerin delegasyonları, Rusya'yı protesto etti

The Guardian'ın ekonomi muhabiri Richard Partington, IMF'nin bahar toplantısı sırasında bir araya gelen G20 bakanlarının protestosunun, uluslararası ilişkilerde kırılmanın pandemi sonrası ekonomik iyileşmeyi kötü etkileyebileceği ve enflasyonu daha da yükseltebileceği endişelerinin tartışıldığı bir dönemde yapıldığına dikkat çekti.
Protestodan kısa süre önce Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, uluslararası işbirliğindeki çatlaklarla 75 yıllık ilerlemenin tehlikeye atıldığını belirtti.
Bazı Batı ülkeleri, Rusya'nın saldırısı nedeniyle uluslararası toplantılara alınmaması gerektiğini savunurken; Çin gibi bazı G20 ülkeleri bu tepkiye karşı çıkıyor.