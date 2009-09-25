G-20 protestolarında 19 kişi gözaltına alındı

ABD'nin Pittsburgh kentinde başlayacak olan G-20 Zirvesi öncesi yapılan gösteride, 19 kişi gözaltına alındı.



Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisine polis biber gazı ve gözyaşartıcı gazla müdahale ederken, Pittsburgh Belediye Başkanı Luka Ravenstahl, gösteri sırasında maddi zarar meydana gelmemesi için çaba harcandığını ve bunda başarılı olduklarını söyledi.



Pittsburgh'de 2 gün sürecek olan ve küresel ekonominin ele alınacağı G-20 liderleri toplantısına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.



Konuşma ve tartışmaların yapılacağı salonlarda 13 ayrı dilde eşzamanlı çeviri yapılacağı bildirilirken, katılımcıların kullanacağı kulaklıklarda 13. dil olarak Türkçe'nin yer alması dikkati çekiyor.



Yaklaşık 10 uluslararası sivil toplum kuruluşunun da temsil edileceği zirve için hazırlanan basın merkezinin zirvenin yapılacağı Lawrence Konferans Merkezi'nden ayrı bir binada kurulması gazeteciler açısından ciddi bir güçlük oluşturacak. Lawrence binasından ayrılan bir gazetecinin yeniden geri dönmesi, alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve kontroller nedeniyle saatlerce sürebilecek.



Katılımcılara ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama tarafından tarihsel özelliği de bulunan porselen çay seti ile bir kavanoz Beyaz Saray “üretimi” bal gibi hediyeler verilecek.