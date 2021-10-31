G20'nin son gününde gündem iklim krizi

G-20 zirvesinin son gününde dünya liderleri, Glasgow’da düzenlenecek COP26 iklim zirvesi öncesi, iklim krizi gündemini ele alacak.

BBC’de yer alan habere göre, 19 ülke ve Avrupa Birliği’nden oluşan G20 grubu, dünya karbon emisyonunun yüzde 80’inden sorumlu.

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen zirvenin ilk gününde Covid krizi ve ekonomi konuşuldu. Liderler Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) çok uluslu şirketler için küresel asgari vergi anlaşmasını onayladı.

Zirvenin ikinci günü (31 Ekim 2021) ise iklim krizine odaklanıyor. Britanya’dan Prens Charles, iklim krizi üzerine bir konuşma yapacak ve dünya liderlerine harekete geçme çağrısı yapacak.

Öte yandan karbon emisyonlarının düşürülmesinde doğru yolu bulmanın zorlu olacağı belirtiliyor.

İklim uzmanları, küresel felaketin önlenmesi için ısınmanın 1.5 derecenin altında tutulması gerektiğini savunuyor.

Dünya liderleri, G-20’nin sonlanmasıyla İskoçya’nın Glasgow kentine geçerek COP26 iklim zirvesine katılacak.