G20 zirvesinin ardından Erdoğan: Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur

Koronavirüs gündemli G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı video konferans yöntemiyle yapılan Koronavirüs gündemli G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi gerçekleşti.

Erdoğan'ın, İstanbul'daki Huber Köşkü'nden katıldığı zirve, 2 saat 15 dakika sürdü.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

"Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, video konferansla yaptığı konuşmada şu ifadeler yer aldı:

Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor.

Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir. İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız. Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz.

Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler en dezavantajlı kesim. Savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki toplumlara karşı finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz.

G-20 bünyesinde bu konuda çalışma grubu oluşturabiliriz. Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika'ya yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum.

Sözlerime son verirken hepimiz için tehdit oluşturan bu virüsün aynı zamanda bizlere ortak düşmana karşı birleştirdiğini ifade etmek istiyorum. İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

Zirve sonuçlarının ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Suudi Arabistan Krallığı'na da özellikle teşekkür ediyorum."