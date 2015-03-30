G-20 liderlerinin kişisel bilgileri deşifre edildi

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in aralarında bulunduğu 31 liderin doğum tarihi, pasaport numarası ve vize bilgileri yanlışlıkla deşifre edildi.

Olay Avustralya göçmenlik bürosunda çalışan bir kişinin, bu bilgileri yine Avustralya'da geçen ocak ayında düzenlenen Asya Kupası Futbol Turnuvası organizatörlerinden birisine yanlışlıkla mail atmasıyla yaşandı.



NTV'de yayımlanan habere göre, olayın anlaşılmasının ardından Asya Kupası Futbol Turnuvası yetkilisi, söz konusu elektronik postayı hemen sildi.



Kurum, elektronik postanın başka bir kimseyle paylaşılmadığını da teyit etti. Avustralyalı yetkililer pasaport bilgilerinin bu şekilde deşifre olduğu konusunda dünya liderlerini bilgilendirmeyi gerekli görmedi.



Brisbane'de geçen kasım ayında düzenlenen G-20 zirvesinde Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil etmişti.