G20'de Çevre Bakanları bir araya geliyor; gündem iklim değişikliği ve su kaybı

İtalya'nın Napoli Kentinde düzenlenecek G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda, üye ülkelerin Bakanları ve ilgili kuruluşların temsilcileri, biyoçeşitlilik kaybı ve kirlilik, arazi bozulması, çölleşme, su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konularını konuşmak ve çözüm aramak için bir araya gelecek.

Dünya'nın haberine göre Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, Napoli kentinde yarın başlayacak G20 Çevre Bakanları ve İklim Enerji Bakanları Toplantısı'nda Bakanlar, uluslararası gelişmeleri değerlendirecek ve doğanın korunması konusunda sürdürülebilir politikaları masaya yatıracak.

Napoli'nin tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) düzenlenecek toplantı, İtalya Ekolojik Dönüşüm Bakanı Roberto Cingolani'nin moderatörlüğünde yapılacak.

İklim ve Enerjiden sorumlu G20 Bakanları da iklim değişikliğiyle mücadele etmek, enerjide ortak vizyonu geliştirmek ve iş birliği alanlarını güçlendirmek amacıyla 23 Temmuz Cuma günü yine Napoli'de toplanacak.

Her iki toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, beraberinde ilgili Bakanlıklardan oluşan teknik heyetle katılacak.

Bakan Kurum, Türkiye'nin çevre, iklim ve enerji alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verecek, diğer üye ülkelerle yürütülecek proje ve çalışmalara ilişkin konuları sunacak.