Füze sistemi için kamulaştırıldı şimdi villa ve AVM yapılıyor

Sarıyer Kent Dayanışması üyeleri, Zekeriyaköy'de daha önce askeri füze üssü olan olarak kullanılan ormanlık araziye, TOKİ ve "Siyah Kalem" firması ortaklığıyla yapılacak villa projesini protesto etti. Yapılan açıklamada, füze üssü yapmak için yıllar önce köylülerin sahibi olduğu bu arazilerin kamulaştırıldığı hatırlatıldı ve TOKİ'ye devredilmesi eleştirildi.

Şantiye önünde grup adına basın açıklaması yapan Emin Turan, projenin SİT alanı ve orman vasfı nedeniyle iptal edildiğini hatırlatarak, "Yıllar önce Zekeriyaköylülerden füze savunma üssü yapmak üzere yok pahasına kamulaştırılan 600 dönüm arazi, Savunma Bakanlığı eliyle TOKİ'ye devredildi.



TOKİ işlevi biten araziyi köylüye geri vermek yerine Emlak Konut şirketine sattı. Emlak Konut da haklarını 1500 konut ve AVM yapmak üzere Siyahkalem adlı şirkete devretti" dedi.

DHA'nın haberine göre, Danıştay'ın imar planlarını iptal etmesi üzerine konut sayısının düşürülerek yeni bir plan yapıldığını belirten Turan, "Yeni hazırladıkları planı da bir bütün olarak değil, ayrı ayrı ruhsat almak için yürürlüğe koydular. Tamamı için değil, bir bölümü için, 462 konut için Sarıyer Belediyesinden inşaat ruhsatı aldılar" diye konuştu. Açıklamada, askeri alanların yapılaşmaya açılmasına dikkat çekilerek "Buradaki askeri alanın yapılaşmaya açılması İstanbul'daki tüm askeri alanların sermayeye peşkeş çekilmesinin yolunu açacak" ifadelerine de yer verildi.

Reklamlarda oynayan Mustafa Sandal da eleştirildi

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı eylemde, projenin ilk etabını oluşturan 1791 ada 2 parselde yapılacak 462 konut için inşaat ruhsatı veren Sarıyer Belediyesi'ne ruhsat onayını iptal etmesi çağrısında bulunuldu.



Öte yandan, projenin tamamının lanse edildiği reklam filminde rol alan şarkıcı Mustafa Sandal da eleştirilerden nasibini aldı. Eylemciler, Mustafa Sandal'ı "Onun arabası var, bizim ormanımız" yazılı dövizlerle protesto etti.

10 ile 50 yaşlarında meşe, karaçam, çınar kestane ağaçları var

18 Ekim 1977 tarihinde 49 yıllığına Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15. Füze Üs Komutanlığına ormanlık alan olarak tahsis edilen arazi için Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin, Orman Genel Müdürlüğü Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden talep ettiği inceleme raporunda, "Parsellerin bir kısmının tamamının filli orman olduğu, bir kısmının da kısmen fiili orman olduğu, bu parsellerin orman bütünlüğü oluşturduğu" belirtiliyor. 30 Aralık 2010 tarihli raporda, arazi üzerinde 10 ile 50 yaşlarında Meşe, Kestane, Karaçam, Çınar vb. orman ağaçlarının olduğu tespitine de yer veriliyor.

Siyahkalem şirketinden açıklama: "Ağaçlar inşaat alanında değil"

Projenin mimarı Siyahkalem şirketinden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu arazinin hiçbir zaman orman içinde kalmadığı, proje alanının yaklaşık kuşbakışı 5 kilometre güneydoğusunda yer aldığı" iddia edildi. 34 parselde yapılacak projenin 476 dönüm olduğu, arazide 10 bin adet ağacın bulunduğu belirtildi. Bu ağaçlardan 7 bin 500 tanesinin park alanlarında yer aldığı, "inşaat alanı ile en ufak bir ilişkisinin bulunmadığı" öne sürüldü. Açıklamada inşaat tamamlandıktan sonra alana toplam 2 bin 330 adet yetişkin ağaç dikileceği de ifade edildi.