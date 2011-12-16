'Füze kalkanına hayır' diyeni saçından sürüklediler

T24

Yine sert müdahale



Trakya Üniversitesi Edirne Gençlik Derneği üyesi 15 öğrenci, İlhan Koman Parkı’nda basın açıklaması yaparak Türkiye’ye füze kalkanı kurulmasını protesto etti. Açıklamasının ardından 5 günlük açlık grevi yapacaklarını açıklayan öğrencilerden 3’ü çadır kurarak sloganlar attı. Diğer öğrenciler ise parktan ayrıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Günter Şenses, öğrencilerin yanında giderek yaptıklarını yasal olmadığını ve Edirne Valiliği’nin çadır kurulması için izin vermediğini söyleyerek dağılmasını istedi. Çadır kurmanın yasal olduğunu savunan öğrenciler çadırda kalarak 5 gün açlık grevi yapacaklarını, uygulamanın anti-demokratik olduğunu ifade ederek direndi. Öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Polis otomobillerine kadar zorla götürülen öğrencilere direndikleri için kelepçe takıldı.Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan 3 öğrencinin sorgusu sürüyor.Geçen Mayıs ayında da aynı öğrenciler ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanan 2 arkadaşlarının serbest bırakılmasını ve ’parasız eğitim’ isteyen 1’i kız 4 üniversite öğrencisi, çadır kurarak açlık grevi başlatmıştı. Polis müdahalesiyle karşılaşan öğrenciler gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınarak serbest bırakışmıştı.