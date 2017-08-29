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Dünya

Füze denemesi sonrası Kuzey Kore'den açıklama: Savunma yapıyoruz!

"Kuzey Kore'nin alacağı önlemlerin içereceği felaket sonuçlardan, ABD sorumludur"

29 Ağustos 2017 15:52

Japonya'nın üzerinden füze fırlatan Kuzey Kore'nin BM daimi temsilcisi ABD'ye, "Ülkemin, meşru müdafaa hakkını kullanarak sert karşı önlemlerle yanıt vermeye her türlü hakkı var" aözleriyle tepki gösterdi.

Japonya’nın üzerinden füze fırlatması sonrası dünyanın tepkisini çeken Kuzey Kore yönetiminden açıklama geldi. Kuzey Kore BM daimi temsilcisi Nikki Haley, ABD’nin girişimiyle BM’den çıkarılan ağır yaptırım kararına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: 

“Ülkemin, meşru müdafaa hakkını kullanarak sert karşı önlemlerle yanıt vermeye her türlü hakkı var. Ve bu önlemlerin içereceği felaket sonuçlardan tamamen ABD sorumlu olacaktır.”

Haley, ABD’nin bölgeye stratejik silahlarını yerleştirip nükleer savaş tatbikatları yaptığını öne sürdü; Washington’ın Kore yarımadasını "aşırı seviyede bir patlama noktasına sürüklediğini" savundu. 

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