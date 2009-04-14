Fütüristler haziranda 'dünyayı değiştirecek'

''Fütüristler Zirvesi 2009'', ''Nano gelecek, herşey değişecek'' sloganıyla Haziran ayında İstanbul'da yapılacak.



M-Gen Gelecek Planlama Merkezi tarafından düzenlenen zirve, 25 Haziran'da İş Sanat Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zirvenin tanıtımı amacıyla İstanbul Culinary Institute'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Fütüristler Derneği Başkanı Ufuk Tarhan, dünyanın bilgi çağını kapatıp yeni bir çağa girmenin sancılarını yaşadığını ifade etti.



Tarhan, ''Sibernasyon (üretimin elektronik beyinler ve kendi kendini düzenleyen makinelerle yapılması)'' adı verilen bu yeni çağda bilgi ve teknolojiye önem veren toplumların başarılı ve mutlu olacağını anlatarak, zirvenin de tam bu geçiş döneminde neler yapılabileceğini ve geleceği tasarlamayı ele alacağını belirtti.



''Gelecek oluşmuş bir şey değil. Onu biz şekillendireceğiz'' diyen Tarhan, pratik, yaratıcı bir zekaya sahip olan Türk toplumunun da bu yeni çağda etkin olacağına inandığını söyledi.



Bu yeni çağda ''nano teknolojilerin'' çok önemli olacağına da vurgu yapan Tarhan, ''Nano teknoloji dünyayı değiştirmek için siren çala çala gelirken, bizim de buna ayak uydurmamız lazım'' dedi.

Zirvenin onur konuşmacısının, ''ışınlama'' yöntemiyle katılacak olan ve Forbes'ın ''en büyük düşünen makine'' olarak nitelendirdiği Ray Kurzwei olacağını da kaydeden Tarhan, ayrıca Da Vinci Enstitüsü İcra Kurulu Başkanı ve Baş Fütüristi Thomas Frey ile BM Millennium Projesi Başkanı Jerome Glenn'in ana konuşmacı olarak yer alacaklarını anlattı.