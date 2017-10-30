Futsal Milli Takımı Diyarbakır'da

Mehmet TÜRK / DİYARBAKIR,(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu Futsal Milli Takımı, 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında kamp yapmak üzere Diyarbakır\'a geldi. Dicle Üniversitesi kampüsünde kamp yapacak olan Futsal Milli Takımı, Dicle Üniversitesi Futsal Takımı ile 1 Kasım\'da hazırlık maçı yapacak.

Öte yandan Dicle Üniversitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1 Kasım\'da \"Ülkemizde Futbol ve Futsal\'ın gelişimi\" konulu bir panel düzenlenecek. Panelde, TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas ve TFF Futsal Milli Takım Antrenörü Sercan Görgülü de konuşmacı olarak katılacak.