Futbolun yeni altın çocuğu Pedri

Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, birçok rakibini geride bırakarak Altın Çocuk ödülüne layık görüldü. Pedri, Messi'den sonra Barcelona'da bu ödülü kazanan ilk futbolcu oldu.

Barcelona’nın genç futbolcusu Pedri, İspanya Milli Takımı ve Katalan ekibiyle yakaladığı çıkışın ardından Avrupa’nın Altın Çocuk ödülünü kazandı. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen yazın EURO 2020’de ardından İspanya Milli Takımı ile Olimpiyat Oyunları’nda boy gösteren orta saha oyuncusu, geçen sezon La Liga’da ilk kez mücadele etti ve Barcelona için 50’den fazla maçta forma giydi.

Messi'den sonra bir ilk

Pedri, 2005’te bu ödülü kazanan Lionel Messi’nin ardından bu başarıyı elde eden ilk Barcelona futbolcusu oldu. İngiltere Milli Takımı’nın oyuncuları Bukayo Saka, Jude Bellingham ve Mason Greenwood da adaylar arasında yer alıyordu ancak, Barcelona orta sahası rakiplerini geride bıraktı.

Altın Çocuk ödülü, Avrupa’nın en iyi 40 gazetecisi tarafından oylandı ve yönetici Xavier Jacobelli, Pedri’nin 24 gazetecinin ilk tercihi olduğunu söyledi: “Bu hak edilmiş bir zafer. Norveçli Erling Haaland’ın yerini alan Pedri, yarışı az farkla kazandı.”

Ödül hakkında konuşan Pedri ise, “Beni gururlandıran bu ödül için Tuttosport’a teşekkür ediyorum. İnanılmaz geçen 2021’de beni her zaman destekleyen taraftarlara ve tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki Barça’ya, milli takıma, aileme, arkadaşlarıma ve her gün yanımda olan herkese çok teşekkürler. Onlar olmasaydı bu ödülü kazanamazdım” dedi.

Pedri, 2006’da Cesc Fabregas ve altı yıl sonra Real Madrid orta sahası Isco’dan sonra ödülü alan üçüncü İspanyol futbolcu oldu.

Altın Çocuk ödülünü kazananlar:

2003 – Rafael Van der Vaart (Hollanda)

2004 – Wayne Rooney (İngiltere)

2005 – Lionel Messi (Arjantin)

2006 – Cesc Fabregas (İspanya)

2007 – Sergio Aguero (Arjantin)

2008 – Anderson (Brezilya)

2009 – Alexandre Pato (Brezilya)

2010 – Mario Balotelli (İtalya)

2011 – Mario Gotze (Almanya)

2012 – Isco (İspanya)

2013 – Paul Pogba (Fransa)

2014 – Raheem Sterling (İngiltere)

2015 – Anthony Martial (Fransa)

2016 – Renato Sanches (Portekiz)

2017 – Kylian Mbappe (Fransa)

2018 – Matthijs de Ligt (Hollanda)

2019 – Joao Felix (Portekiz)

2020 – Erling Haaland (Norveç)

2021 – Pedri (İspanya)