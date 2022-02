Futbolun "tanrısı" Ibrahimovic, Papa ile buluştu

Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, Papa Francis tarafından kabul edildi. Papa'ya kitabını ve imzaladığı AC Milan formasını hediye eden İsveçli yıldız, görüşmenin görüntülerini sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

2020'den beri AC Milan forması giyen İsveçli milli futbolcu, Papa Francis'e yeni yayımladığı "Adrenalina: Anlatılmamış Hikayem" isimli kitabını hediye ederken "Bu, benim hikayemin bir parçası, hayatımın tanımını ve küçük bir mesajı içeriyor" dedi.

MilanNews ve La Gazzetta dello Sport'un haberlerine göre Ibrahimovic, selamlaşmanın ardından Papa'ya "Sizin için bir şeyler getirdim ve bunları şahsen vermek istedim" diye hitap etti.

"Papa Francis'e Göre Spor" kitabıyla karşılık

"Memnuniyetle okuyacağım" yanıtını veren Francis, 'Papa Francis'e Göre Spor' kitabını uzatarak hediyeye hediyeyle karşılık verdi.

Annesi Katolik Hırvat, babası Müslüman Boşnak olan ve İsveç'te dünyaya gelip göçmen kökenli olmanın sorunlarıyla yüzleşen 40 yaşındaki forvet, Papa Francis'e imzalı formasını hediye ederken "Milan'ı sever misiniz" diye sorarak ekledi:

"Bununla sahada biraz sihir yapıyorum."

"Tanrının dönüşü"

Kendisiyle ilgili sık sık tanrı nitelemesini kullanan Ibrahimovic, 5 yıl sonra İsveç Milli Takımı'na döndüğünü açıkladığı paylaşımında "The return of the God (Tanrı'nın dönüşü)" ifadesini kullanmıştı.