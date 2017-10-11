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Spor

Futbolun kalbi Antalya'da atacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - 24

11 Ekim 2017 18:09

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) -
24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri ile Futbol Endüstrisi Forum ve Sergisi (FIFEX), 8-10 Ocak\'ta Antalya\'da düzenlenecek.
24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri ile FIFEX\'in tanıtım toplantısı, Kundu\'daki Concorde de Luxe Resort Otel\'de gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, çeşitli ülkelerde çalışmak isteyen futbol antrenörlerinin, üç yılda bir yapılan söz konusu seminere katılmak zorunda olduğunu söyledi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği\'nin (UEFA) bu konuyu çok önemsediğine dikkati çeken Dilber, eğitimde 15 saati doldurmayan antrenörlerin çalışma sürelerinin üç yıl askıya alındığınkı vurguladı. Dilber, düzenlenecek organizasyonla ülke futboluna katkıda bulunmaları halinde mutlu olacaklarını ifade etti.
FIFEX Etkinlik Koordinatörü Alper Akalın da pro-lisans eğitim semineriyle aynı tarihte FIFEX\'i gerçekleştireceklerini, organizasyonun futbol endüstrisinin aktörlerini bir araya getireceğini belirtti. Türkiye\'de son 10 yıl içerisinde futbol ekonomisinin 5 kat arttığını belirten Akalın, ülkenin bu alandaki Avrupa sıralamasında altıncılıktan daha üst noktalara çıkacağına inandıklarını belirtti. Akalın, etkinlikte, \'Futbol Endüstrisi Ödülleri\'ni dağıtacaklarını, plazalar ile yeşil sahaların efsanelerini karşı karşıya getirmeyi de planladıklarını kaydetti.
TÜFAD Onursal Başkanı Özkan Sümer ise \"Ülkemizde futbolun niteliksel değer kazanmasına şiddetle ihtiyaç var. Bunu gözeten TÜFAD, araştırmalarında ve hazırlıklarında niteliği ortaya çıkarabilecek yeterlilikte bir organizasyon hazırlığı içerisinde\" diye konuştu.
Toplantıya katılan pro-lisans antrenörleri Mehmet Özdilek, Ali Gültiken, Ergün Penbe ve Ünal Karaman ile A Milli Takım\'ın eski teknik direktörlerinden Tınaz Tırpan da organizasyonun önemine değindi.
TÜFAD ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Belek\'te gerçekleştirilecek seminere, değişik ülkelerden 2 binden fazla antrenörün katılması bekleniyor. Seminerin yanı sıra ülkedeki 5 milyar liralık futbol ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşların FIFEX çatısı altında buluşması öngörülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Toplantı detay
- Katılımcıları
- TÜFAD Genel Başkanı Dilber\'in konuşması
- TÜFAD Onursal Başkanı Özkan Sümer

 (FOTOĞRAFLI)

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