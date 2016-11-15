T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolun Evliya Çelebisi Abreu'dan 28. transfer

Uruguaylı forvet futbolcusu Sebastian Abreu, Guinness rekorlar kitabına girdi

15 Kasım 2016 13:51

Uruguaylı golcü Sebastian Abreu, kariyerinin 28. transferini gerçekleştirerek bu alanda kırılması güç bir rekora imza attı.

'Pinpon' lakabıyla bilinen Sebastian Abreu, 1995 yılında Defensor takımında başlayan kariyerinde Arjantin'den Brezilya'ya, İspanya'dan Meksika'ya Yunanistan'dan İsrail'e kadar birçok ülkede top koşturdu.

40 yaşındaki futbolcu son olarak Brezilya'da alt liglerde mücadele eden Bangu ile sözleşme imzalayarak 28. kez sözleşme imzalamış oldu.

Sebastian Abreu, 28 transferin yanısıra 23 farklı takımda forma giyerek de inanılmaz bir rekor kırmış oldu. Abreu'dan önce rekor 25 transfer yapan Alman kaleci Lutz Pfannenstiel'in elindeydi.

ETİKETLER

Lutz PfannenstielSebastian AbreuDefensor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24