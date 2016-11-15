Futbolun Evliya Çelebisi Abreu'dan 28. transfer

Uruguaylı golcü Sebastian Abreu, kariyerinin 28. transferini gerçekleştirerek bu alanda kırılması güç bir rekora imza attı.



'Pinpon' lakabıyla bilinen Sebastian Abreu, 1995 yılında Defensor takımında başlayan kariyerinde Arjantin'den Brezilya'ya, İspanya'dan Meksika'ya Yunanistan'dan İsrail'e kadar birçok ülkede top koşturdu.



40 yaşındaki futbolcu son olarak Brezilya'da alt liglerde mücadele eden Bangu ile sözleşme imzalayarak 28. kez sözleşme imzalamış oldu.



Sebastian Abreu, 28 transferin yanısıra 23 farklı takımda forma giyerek de inanılmaz bir rekor kırmış oldu. Abreu'dan önce rekor 25 transfer yapan Alman kaleci Lutz Pfannenstiel'in elindeydi.