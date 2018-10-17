Futbolun efsaneleri Muğla'da gençlerle buluştu

Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)

Muğla\'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın hayata geçirdiği \'Futbolun efsaneleri gençlerle buluşuyor\' projesi kapsamında eski milli futbolcular işitme engelliler ve hükümlüler ile futbol maçı yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nca düzenlenen \'Futbolun efsaneleri gençlerle buluşuyor\' projesi kapsamında eski milli futbolcular Beşiktaşlı Ali Gültiken, Trabzonsporlu Hami Mandıralı, Fenerbahçeli Oğuz Çetin ve Galatasaraylı Ergün Penbe Muğla\'ya geldi. İlk olarak Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir ve Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz\'u makamlarında ziyaret eden eski futbolcular ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi\'ndeki panelde gençlerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur burada yaptığı konuşmada, \"Muğla, Türkiye\'nin en önemli ve en güzel şehirlerinden biri. Biz bu bölgede birçok projeyi ve tesisi hayata geçirdik. Bugünümüz ve geleceğimiz olan gençlerimize sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz\" dedi.

Buradaki panelin ardından etkinliklere Atatürk Stadyumu\'nda devam edildi. Eski milli futbolcular Ergün Penbe, Oğuz Çetin, Ali Gültiken ve Hami Mandıralı ile 12 yaşındaki futbolcular, işitme engelliler, hükümlüler ve protokol üyelerinden oluşan takımlar futbol maçları yaptı. Karşılaşmaların ardından eski futbolcular Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlatılan forma ve futbol toplarını çocuklara dağıttılar.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eski futbolcuların toplu fotoğraf çektirmesinden görüntü

- Eski futbolcuların çocuklarla yaptığı maçtan görüntü

- Eski futbolcuların forma imzalamalarından görüntü

- Eski futbolcuların forma ve futbol topu dağıtmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü