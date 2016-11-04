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Spor

Futbolu bıraktı, ringlerde esmeye başladı

'Makine' lakaplı Tim Wiese, ilk çıktığı karşılaşmadan galip ayrıldı

04 Kasım 2016 18:56

Werder Bremen'de oynayan, 6 kez de Alman Milli Takım formasını giyen ve 2014'te eldivenlerini asan 34 yaşındaki Tim Wiese, WWE kariyerindeki ilk maçına Münih'te çıktı.

Ring kariyeri için 'Makine' lakabını alan Wiese, takım karşılaşmasında Cesaro ve Sheamus'la birlikte rakiplerini mağlup etmenin mutluluğunu yaşadı. Karşılaşmada tuşu gerçekleştiren Wiese takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Aylardır ABD'nin Orlando kentinde hazırlanan Wiese bugün Wembley Stadı'nda ringe çıkarken ardından İngiltere'nin çeşitli kentlerinde güreş severlerin karşısında olacak.

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Tim WieseAmerikan güreşimakine

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