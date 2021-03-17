Futbolu bırakan Stephan Lichtsteiner, saat firmasında stajyer olarak işe başladı

Kariyerinde Lazio, Juventus ve Arsenal gibi takımların formasını giyen Stephan Lichtsteiner, İsviçre'deki bir saat firmasında stajyer olarak işe başladı. Hedefi ise bir saat üretip, gelen parayı bir kuruluşa bağışlamak.

Uzun yıllar üst düzey futbol oynayan sağ bek Stephan Lichtsteiner, geçen sezon emekliye ayrılmıştı. 108 kez İsviçre adına sahaya çıkan Lichtsteiner, kariyerine nokta koyan birçok eski futbolcu gibi bir şekilde oyunun içinde kalmak yerine tercihini bambaşka bir meslekten yana kullandı. 37 yaşındaki eski futbolcu, ülkesinin Zürih kentinde bulunan ünlü saat firması Maurice de Mauriac'ta stajyer olarak işe başladı.

Futbol benzetmesi

Saat yapımı ve tamiri üzerine çalışmaya başlayan Lichtsteiner, seçimiyle ilgili, "Futbolda kazanmak için tüm takımın mükemmel olması gerekiyor. Bir saat için de durum aynı. Eğer saat mükemmel olmazsa, asla düzgün çalışmaz. Kendi başıma bir saat üretip, bunu satmak istiyorum. Buradan gelecek parayı da, bir yardım kuruluşuna bağışlayacağım" yorumunu yaptı.