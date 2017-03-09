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Spor

Futbolu bırakan Grosskreutz’a amatör takımdan teklif; oyun içinde su ikramı + ücretsiz benzin

DJK Hehn 1958'in teklifi Almanya Spor Basını'ndan günün en çok konuşulan konusu oldu

09 Mart 2017 10:57

Almanya’nın amatör küme takımlarından DJK Hehn 1958, Facebook hesabından Galatasaray’ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz’a uzun bir mesaj göndererek transfer teklifinde bulundu.

on olarak yediği dayak ve futbola ara vermesiyle gündeme gelen tecrübeli oyuncunun kariyeri boyunca karıştığı komik olaylarla dalga geçilen mesajda, Grosskreutz’un yeni takımında 18 yaşındaki futbolcularla playstation oynayabileceği, sabahları alkol alıp akşamları partilere katılabileceği gibi detaylara yer verildi.

Bild gazetesinde de yer alan haber, günün en çok konuşulan konularından biri oldu.

İşte teklif detayları:

Kramponlar için 60 Euro
Maçlardan sonra yemek
Oyun içinde su ikramı
Forma yıkatma
2 Euro
Benzin ücreti yok
Noel partilerinde şarkı ya da şiir söylemek zorunlu
Not: Dortmund’a uzak değiliz!

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Kevin Grosskreutzteklif

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