Futbolu bırakan Grosskreutz’a amatör takımdan teklif; oyun içinde su ikramı + ücretsiz benzin

Almanya’nın amatör küme takımlarından DJK Hehn 1958, Facebook hesabından Galatasaray’ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz’a uzun bir mesaj göndererek transfer teklifinde bulundu.

on olarak yediği dayak ve futbola ara vermesiyle gündeme gelen tecrübeli oyuncunun kariyeri boyunca karıştığı komik olaylarla dalga geçilen mesajda, Grosskreutz’un yeni takımında 18 yaşındaki futbolcularla playstation oynayabileceği, sabahları alkol alıp akşamları partilere katılabileceği gibi detaylara yer verildi.



Bild gazetesinde de yer alan haber, günün en çok konuşulan konularından biri oldu.



İşte teklif detayları:

Kramponlar için 60 Euro

Maçlardan sonra yemek

Oyun içinde su ikramı

Forma yıkatma

2 Euro

Benzin ücreti yok

Noel partilerinde şarkı ya da şiir söylemek zorunlu

Not: Dortmund’a uzak değiliz!