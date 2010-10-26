-FUTBOLDA YAPRAK DÖKÜMÜ ERKEN BAŞLADI İZMİR (A.A) - 26.10.2010 - Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de şimdiye kadar 35 takımdan 13'ü teknik direktör değişikliğine gitti. Süper Lig'de ilk teknik direktör değişikliğine giden Manisaspor, 4. haftanın ardından Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra Hikmet Karaman'ı iş başına getirdi. Bu değişikliğin ardından Eskişehirspor ile Rıza Çalımbay yollarını ayırırken, Bucaspor'da Bülent Uygun görevinden istifa etti. Eskişehir temsilcisi Çalımbay'ın yerine Bülent Uygun'u göreve getirirken, Bucaspor da Samet Aybaba ile anlaştı. Gençlerbirliği de Thomas Doll ile yollarını ayırdığını duyururken, takımı Doll'un yardımcısı Ralf Zumdick'e emanet etti. Ankaragücü yenilgisinin ardından Galatasaray'da Frank Rijkaard'ın yerine Hagi göreve getirilirken, Süper Lig'de son olarak Sivasspor'da Mesut Bakkal'dan boşalan teknik adamlık görevini Rıza Çalımbay devraldı. Bu değişikliklerle ligdeki 18 takımdan 6'sı teknik adamlarıyla yollarını ayırmış oldu. Spor Toto Süper Lig'deki halen görev yapan teknik adamlar şöyle: Ümit Özat (Ankaragücü), Bernd Schuster (Beşiktaş), Samet Aybaba (Bucaspor), Ertuğrul Sağlam (Bursaspor), Bülent Uygun (Eskişehirspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe), Gheorghe Hagi (Galatasaray), Tolunay Kafkas (Gaziantepspor), Ralf Zumdick (Gençlerbirliği), Abdullah Avcı (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Yücel İldiz (Kardemir Karabükspor), Yılmaz Vural (Kasımpaşa), Şota Arveladze (Kayserispor), Ziya Doğan (Konyaspor), Hikmet Karaman (Manisaspor), Mehmet Özdilek (Medical Park Antalyaspor), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Şenol Güneş (Trabzonspor). -BANK ASYA 1. LİG- Bank Asya 1. Lig'de ise 2010-2011 sezonunda şu ana kadar 7 takım teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Adanaspor'da Kemal Kılıç, Altay'da Ercan Ertemçöz, Diyarbakırspor'da Suat Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da Cemal Gürsel Menteşe, Giresunspor'da Hüsnü Özkara, Karşıyaka'da Erdoğan Arıca ve Mersin İdmanyurdu'nda da Yüksel Yeşilova yerlerini yeni teknik adamlara bıraktılar. Bu teknik adamlardan Kemal Kılıç Adanaspor'un ardından Karşıyaka, Cemal Gürsel Menteşe de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un ardından Adanaspor'un başına geçti. Ligde şu anda görev yapan teknik adamlar şöyle: Cemal Gürsel Menteşe (Adanaspor), Atilla Özcan (Akhisar Belediyespor), Coşkun Demirbakan (Altay), Levent Eriş (Boluspor), Ümit Kayıhan (Çaykur Rizespor), Hamza Hamzoğlu (Denizlispor), Erol Azgın (Gaziantep B.B.), Bahri Kaya (Giresunspor), Metin Altınay (Güngören Belediyespor), Kemal Kılıç (Karşıyaka), Ergün Penbe (Kartalspor), Levent Devrim (Kayseri Erciyesspor), Nurullah Sağlam (Mersin İdmanyurdu), Uğur Tütüneker (Orduspor), Hüseyin Kalpar (Samsunspor), Mustafa Akçay (TKİ Tavşanlı Linyitspor).