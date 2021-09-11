Futbolda yabancı kısıtlamasına giden TFF, Milli Takım için yabancı teknik direktör düşünüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yolları ayırdıktan sonra, teknik direktör arayışlarını hızlandırdı. Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un, bazı hocalarla görüşmek üzere Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Spor Arena'nın haberine göre; yabancı hoca getirmeyi düşünen TFF'de Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a bu konuda önemli görev verildi. Altıntop, önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek. Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.



İlk maçın 8 Ekim'de oynanacak olmasını göz önünde bulunduran TFF yönetimi, 1 aylık süreyi kullanarak yabancı bir teknik adamla anlaşmanın planlarını yapıyor.



Ay-Yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.

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