Futbolda siyasete yasak...

Tribün olaylarını önlemek için İstanbul, Trabzon ve Bursa’da e-bilete geçilecek. Üç kentte kamera sistemleri ve kontrol odaları kurulacak, kayıtlar sesli yapılacak.

17 Ağustos’ta başlayacak yeni lig maratonu öncesinde şiddet ve holiganizm olaylarının önüne geçilmesi için gerçekleştirilen özel çalıştay sonunda 16 maddelik önlem paketi oluşturuldu.

İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’la birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in ilk günkü çalışmalarına katıldığı iki gün süren “Sporda Şiddetin Önlenmesi” konulu çalıştayın sonunda öne çıkan kararlar şöyle:

- Müsabakalarda görev alan polis ve jandarma daha aktif görev yapacak.

- Turnikelerinde iki katı daha fazla polis ve jandarmadan oluşan kolluk kuvveti bulunacak.

- Fanatik ve holiganların olduğu tribünlere sivil ve resmi kıyafetli polis ya da jandarma yerleştirilecek.

- Seyir yasağı alan taraftarlara yönelik yasak tedbirleri kolluk kuvvetlerince “derhal” başlatılacak.

- İstanbul, Trabzon ve Bursa’da elektronik bilete geçilecek. Üç kentteki statlarda kamera sistemleri ve kamera kontrol odaları kurulacak, kamera kayıtları sesli yapılacak.

- Özel güvenlik görevlileri spor güvenliği konusunda özel eğitimden geçirilecek.

- Taraftarlara verilen idari para cezalarının tahsili en kısa sürede yapılacak.

- Tribünlerde siyasi ve ideolojik eylemlere kesinlikle izin verilmeyecek.

- Alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu açıkça belli olanlar sahalara alınmayacak.

- Holigan ve fanatikleri takip etmek ve izlemek amacıyla deplasmanlara “gözlemci polisler” gönderilecek.