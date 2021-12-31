'Futbolda şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilen eski polis yakalandı

2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 'futbolda şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia meslekten ihraç polis memuru Lokman Yanık Kayseri'de yakalandı. 'Futbolda şike' davasında hakkında 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istenen Yanık, adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı verilen, meslekten ihraç polis memuru Lokman Yanık için harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, dün Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'ndeki adreste saklanan Yanık'ı yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanık, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Lokman Yanık'ın, 2011 yılında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik 'futbolda şike' soruşturmasını başlatan raporu kaleme aldığı iddia edilmişti. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan Yanık için 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istenmişti. (DHA)