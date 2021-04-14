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'Futbolda şike kumpası' davasında mütalaa açıklandı

14 Nisan 2021 22:00

"Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın 2 bin 445 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

futbolda şike kumpasışikeHidayet KaracaNazmi Ardıçİlhan İşbilen
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