"Futbolda şike kumpası" davasında çıkan binlerce yıllık cezalar dünya basınında

3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı gibi futbol dünyasının yakından tanıdığı birçok ismin gözaltına alınmasıyla başlayan "futbolda şike" soruşturmasıyla başlayan yargı süreci noktalandı. 2016'da açılan "Futbolda Şike Kumpası" davasında sanıklar ağır cezalara çarptırıldı. Kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 1406 yıl, eski emniyet müdürü Nazmi Ardıç 2412 yıl 10 ay, soruşturma dosyasını hazırlayan polis memuru Lokman Yanık 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dünyanın önde gelen basın kuruluşlarından Reuters, ESPN, De Telegraaf, Der Spiegel ve L’Equipe gibi gazeteler, açıklanan kararların ardından çıkan binlerce yıllık cezalara sayfalarında yer verdi.

Reuters, “Türk mahkemesi, Fenerbahçe davasında bin yıllık cezalar verdi” başlığıyla verdiği haberde Fenerbahçe’nin daha önce ceza aldığı davanın, savcıların kumpas kurulduğunu ifade etmesi üzerine yeniden açıldığını belirtti. Reuters, mahkemenin kararına göre, sözde şike suçlamalarının FETÖ ile bağlantılı savcılar tarafından yapıldığını yazdı. Reuters, Başkan Ali Koç’un maddi ve manevi olarak tazminat talebine de haberinde yer verdi.

Amerikan spor haber sitesi ESPN, "Fenerbahçe davasında komploya karşı bin yıllık hapis cezalarının" verildiğini yazarken, Fenerbahçe’nin daha önce ceza aldığı davanın hakimleri ve savcılarının ülke dışına kaçmış olduğunu ifade etti.

Hollanda basınından De Telegraaf, “Fenerbahçe Kulübü’ne kurulan kumpasa uzun hapis cezaları çıktı” başlığıyla tarihi günü duyurdu.

Alman dergisi Der Spiegel, Fenerbahçe'ye kurulan Kumpas’ın Davası’nın sonucuna göre bunu yapanların FETÖ’ye bağlı olduğunu, Fenerbahçe’ye ve Başkan Aziz Yıldırım’a zarar vermek üzere bir araya gelmiş olduklarını yazdı. Spiegel, Fenerbahçe’nin bu dönemde mali açıdan krize girdiğini de aktardı.

Fransız gazetesi L’Equipe, “Türkiye’de sahte şike suçlamalarına müebbet hapis cezaları çıktı” başlıklı haberde “2011’de Türk futbolunu sarsan ve Fenerbahçe’yi de içeren sahte şike suçlamalarının davasında 3 kişi, toplam 2 bin yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı” ifadelerini kullandı. Sürecin Fenerbahçe taraftarları için bir travma olduğunu yazan L’Equipe, Başkan Ali Koç’un “Hukuki sonuçlar ne olursa olsun Fenerbahçe’ye yaşatılanlar, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve milyonlarca taraftarının bu uzun süreçte yaşadıkları hiçbir kelimeyle, hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz, ölçülemez” şeklindeki sözlerine de yer verdi.