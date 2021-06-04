'Futbolda Şike Kumpası' davası: Süreç nasıl başladı, Fenerbahçe'nin cezalara tepkisi ne oldu?

3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu ve Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı gibi futbol dünyasının yakından tanıdığı birçok ismin gözaltına alınmasıyla başlayan "futbolda şike" soruşturmasıyla başlayan yargı süreci bugün noktalandı. 2016'da açılan "Futbolda Şike Kumpası" Davası'nda sanıklar ağır cezalara çarptırıldı. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 1406 yıl hapis cezası verildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "İçimizde buruk bir sevinç var" dedi.

"Futbolda şike" soruşturmasında Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda Süper Lig ve Birinci Lig'de toplam 19 maçta şike ve teşvik faaliyetleri yapıldığı öne sürülmüştü.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar Haziran 2012'de çıktı. Aziz Yıldırım 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 93 sanıktan 48'i hüküm giydi. Ancak daha sonra yeniden yargılanan sanıklar 2015'te oybirliğiyle beraat etti.

Nisan 2016'da başlatılan "futbolda şike kumpası" soruşturması, Şubat 2017'de davaya dönüştü.

Şüpheliler arasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Taraf gazetesinin eski muhabiri Mehmet Baransu, iş adamı İhsan Kalkavan gibi isimler vardı.

İddianamede ayrıca aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Serdal Adalı ile futbolcu Emmanuel Emenike ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da olduğu 176 müşteki yer alıyordu.

İddianamede, şike soruşturmasının Fethullah Gülen'in talimatıyla yapıldığı öne sürüldü ve sohbetlerinde sarf ettiği "Futbol camiasına da girelim, kitleleri etkilemek için" gibi ifadelere yer verildi.

İddianameye göre, bu sohbetin ardından Zaman gazetesinde bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda şike soruşturmasıyla ilgili kumpasın ayrıntıları ele alındı.

Bu toplantıya Karaca, Dumanlı, eski Zaman Gazetesi Genel Müdürü İlhan İşbilen ile Suat Yıldırım'ın da katıldığı öne sürülüyordu.

İddianamede şüphelilere atfedilen suçlamalar; "usulsüz kayıt", "özel hayatın gizliliğinin ihlali", "resmi belgede sahtecilik", "iftira", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" ve "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" olarak sıralanıyordu.

Ağır hapis cezaları

Bugünkü duruşmada açıklanan kararlarda, zanlılara ağır hapis cezaları verildi.

Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

"Futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, "silahlı terör örgütüne yardım etmek", 91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

Ali Koç: Türkiye olarak yeterince ders aldık mı, emin değilim

Davanın karar duruşmasına Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan Koç, "İçimizde buruk bir sevinç var. 3 Temmuz kumpas davasında bize iftira attılar, kul hakkı yediler. Allah bugünleri Türkiye'ye bir kez daha göstermesin" dedi.

Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yaşananlardan derslerimizi almamız lazım. Maddi ve manevi zarar kolay kolay karşılanabilecek konular değil. Hukuken hakkımızı arama safhasındayız. Hesabını sormamız gereken daha çok kurum ve kişi var.

"En hesaplaşmak istediğim kesim, o rüzgarı arkasına alarak Fenerbahçe'nin yapayalnız olduğu dönemde terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemlerde Fenerbahçe'ye vuran, saldıran, iftira atan kişi ve kurumlar. Bunlarla her şekilde hesaplaşacağız."

"Planladıkları iğrenç emellerine ülkeyi yeniden dizayn etmek için devletin kılcal damarlarına sirayet ederek spor olsun siyaset olsun büyük zarar verdiler. Türkiye olarak yaşananlardan yeterince ders aldık mı, emin değilim.''

Aziz Yıldırım: Beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz

Sözcü gazetesine açıklama yapan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise "Kumpas olduğunu kanıtlayan yüce Türk adaleti tarihi bir karar almıştır. Bu vatan hainlerinin aldığı cezaları Türk milleti vermiştir. Ergenekon, Balyoz, OdaTV, Cübbeli Ahmet, Casusluk kumpaslarını da başlatan, bu cezaları alan hainlerdir. Bu yüzden, o kumpas davalarında acılar yaşayanlar için de verilen kararlar önemlidir. Bundan sonrası daha da önemli. Bize verilen beraat kararlarının Yargıtay'da onanmasını bekliyoruz" dedi.

Yıldırım ayrıca "Bitmedi. Kumpasın bir de medya ayağı var. Bizim savcılıkta bekleyen suç duyurularımız var. O dönem FETÖ'yle işbirliği yapan medyanın da soruşturulması gerekiyor. Davaların açılması şart. Fetullahçı Terör Örgütü, sadece Fenerbahçe'ye, bize değil bu ülkeye, Cumhuriyet'e savaş açtı. Bu karar, vatanımız için, Cumhuriyetimiz için de moral verici bir karardır" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım döneminde kulübün Medya İletişim Direktörü Necati Mete olan aynı ortamda bulunduğu Aziz Yıldırım'ın fotoğrafını paylaşırken, "Kendisi ve suçtan zarar gören diğer tüm arkadaşlarıyla birlikte, şikayet dilekçesini bizzat vererek başlattığı davanın kararlarını dinlerken..." notunu düştü.

Kararın ardından, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Aziz Yıldırım ve Ali Koç resimlerinin bulunduğu görselde 'Fenerbahçe Yıkılmaz' yazısı yer aldı.