-''Futbolda şike'' davasında 23 sanığın tutukluluğu sürecek İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Futbolda şike'' davası kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın tutukluluk durumlarını inceleyerek, bu hallerinin devamına karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk inceleme kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmeleri feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu davanın tutuklu 23 sanığının bu durumlarının CMK'nın 108. maddesi uyarınca incelenmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, ''tüm sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal yaptırımları olan sevk maddelerinin alt ve üst sınırları, atılı suçun niteliği, dosyada bulunan fiziki takip tutanakları, telefon görüşme tutanaklarının içerikleri, yakalama ve el koyma tutanakları, tespit tutanakları, CD çözümleri göz önüne alındığında, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgu kriterlerinin mevcut dosyada devam etmesi, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve karartılma ihtimalinin bulunması, tutuklama sebeplerinin devam etmesi ve bu aşamada diğer koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağından'', tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiği belirtildi.