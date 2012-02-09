T24 LogoT24 Logo
Gündem

''Futbolda şike'' davasında 23 sanığın tutukluluğu sürecek İSTANBUL (A.A)

09 Şubat 2012 18:03

-''Futbolda şike'' davasında 23 sanığın tutukluluğu sürecek İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, ''Futbolda şike'' davası kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın tutukluluk durumlarını inceleyerek, bu hallerinin devamına karar verdi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk inceleme kararında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçeli yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Müdürü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü Cemil Turan, sözleşmeleri feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un da aralarında bulunduğu davanın tutuklu 23 sanığının bu durumlarının CMK'nın 108. maddesi uyarınca incelenmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, ''tüm sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal yaptırımları olan sevk maddelerinin alt ve üst sınırları, atılı suçun niteliği, dosyada bulunan fiziki takip tutanakları, telefon görüşme tutanaklarının içerikleri, yakalama ve el koyma tutanakları, tespit tutanakları, CD çözümleri göz önüne alındığında, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgu kriterlerinin mevcut dosyada devam etmesi, delillerin henüz tamamen toplanmamış olması ve karartılma ihtimalinin bulunması, tutuklama sebeplerinin devam etmesi ve bu aşamada diğer koruma tedbirlerinin yeterli olmayacağından'', tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildiği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24