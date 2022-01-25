Futbolda bir stadyum faciası daha

Futbol stadyumlarında yaşanan facialara bir yenisi daha eklendi. Kamerun ile Komorlar arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası maçında yaşanan izdihamda sekiz kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.Kamerun'un başkenti Yaounde'de ev sahibi Kamerun ile Komorlar arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası maçında yaşanan izdihamda sekiz kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı. Kamerun'daki facia, futbol stadyumlarında geçmişte yaşanan trajik olayları da bir kez daha akıllara getirdi. 23 Mayıs 1964: Peru'nun başkenti Lima'daki Ulusal Stadyum'da Peru-Arjantin arasındaki Olimpiyat elemeleri maçında yaşanan izdihamda 320 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi de yaralandı. 20 Ekim 1982: Luzhniki Faciası olarak bilinen olayda ev sahibi Spartak Moskova ve Hollanda temsilcisi Haarlem arasındaki UEFA Kupası maçının sonunda merdivenlerde yaşanan izdihamda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Olayda ölen kişi sayısı konusundaki belirsizlik hâlen sürüyor. Resmi verilere göre, faciada 45'i genç, 66 kişi yaşamını yitirdi. Gerçek sayının çok daha fazla olduğunu bildiren dönemin Sovyet spor gazetesi Sovetski Sports ise 340 kişinin öldüğünü belirtmişti. 10 Mayıs 2001: Gana'nın başkenti Accra'da Hearts of Oaks ve Asante Kotoko ekipleri arasındaki maçta takımlarının aldığı mağlubiyet sonrası taşkınlık yapan Asante Kotoko taraftarlarına yönelik polis müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 126 kişi hayatını kaybetti. 15 Nisan 1989: İngiltere'deki Hillsborough Stadyumu'nda Liverpool ve Nottingham Forest arasında oynanan FA Cup yarı final maçındaki izdihamda 97 Liverpool taraftarı yaşamını yitirdi. 11 Mayıs 1985: İngiltere'de Bradford ve Lincoln City takımları arasındaki maçta ahşap tribünlerde çıkan yangın sonucu 56 kişi hayatını kaybetti. 16 Ekim 1996: Mateo Flores Stadyumu'nda ev sahibi Guatemala ile Kosta Rika arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçındaki izdihamda yaklaşık 80 taraftar yaşamını yitirdi. 2 Ocak 1971: İskoçya'da Ibrox Stadyumu'ndaki Rangers-Celtic derbisindeki izdihamda 66 kişi yaşamını yitirdi. Aynı statta 1902 yılında tribün çökmesi nedeniyle de 26 kişi ölmüştü. 1 Şubat 2012: Mısır'daki Port Said Stadyumu'nda El Masri ve El Ahli taraftarları arasındaki kavgada 74 kişi hayatını kaybetti. 17 Şubat 1974: Mısır'ın başkenti Kahire'deki Zamalek Stadyumu'nda Zamalek futbol takımıyla Çek ekibi Dukla Prag arasındaki hazırlık maçında 40 bin kapasiteli stada 80 bin kişinin alınması sonucu yaşanan izdihamda 48 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı. 11 Nisan 2001: Güney Afrika'da Ellis Park Stadyumu'ndaki Orlando Pirates-Kaizer Chiefs derbisinde yaşanan izdihamda 43 kişi hayatını kaybetti. 13 Ocak 1991: Yine Güney Afrika'daki Oppenheimer Stadyumu'nda oynanan Orlando Pirates-Kaizer Chiefs maçında iki takım taraftarları arasında çıkan kavga esnasında yaşanan izdihamda 40 kişi hayatını kaybetti. 29 Mayıs 1985: Brüksel'deki Heysel Stadyumu'nda Juventus taraftarlarının Liverpool taraftarlarından kaçmaya çalıştığı sırada yaşanan izdihamda 39 kişi yaşamını yitirdi. 5 Mayıs 1992: Korsika'daki Furiani Stadı'nda tribün çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybederken 2 bin 300'den fazla insan da yaralandı. DW,AFP/CÖ,BK © Deutsche Welle Türkçe