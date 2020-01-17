Futbolda bir ilk: Trans futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalandı

Trans kadın futbolcu Mara Gomez, Arjantin kadın futbolun en üst seviyedeki ligi Premier Lig’de mücadele eden Villa San Carlos ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, 22 yaşındaki trans kadın futbolcu Mara Gomez ile sözleşme imzaladı ve futbol tarihinde trans bir sporcuyla sözleşme imzalayan ilk kulüp oldu.

Alan Savunması'nda yer alan habere göre, Gomez, daha önce amatör lig takımlarından Toronto City ve Malvinas takımlarında forma giymiş ve yaşadığı iki şampiyonluğun yanı sıra Malvinas formasıyla da takımın en golcü futbolcusu seçilmişti.

Kulüp sosyal medyadan duyurdu

Kulüp, transferi Mara Gomez ve takımın en pahalı transferi Ludmila Angeli’nin birlikte çekilmiş bir fotoğrafla duyurdu.

EN24‘e konuşan Mara Gomez, bunun yıllardan beri devam eden bir mücadelenin kazanımı olduğunu söyledi. Gomez, “Bir transseksüel olarak profesyonel bir futbolda yer alabilmek tarihsel bir mücadeleyi temsil ediyor. Nasıl ki kadın futbolu profesyonelleşmek için savaşıyorsa bizler de herkesin katılabileceği bir futbol ortamı oluşturmak için savaşıyoruz."

“Futbol sevgisi hayatımı kurtardı”

15 yaşında yaşadığı disfori duygusu sebebiyle intiharın eşiğine geldiğini söyleyen Gomez, futbol sevgisi ve arkadaşlarının desteğiyle bunun üstesinden geldiğini belirterek şöyle dedi:

“Kimliğim ve cinselliğimle birlikte bir değişim anı yaşarken çok fazla ayrımcılık, zorlanma ve dışlanma yaşadım. Hayatımda anlam bulamadığım ve artık yaşamak istemediğim bir zamandı, çünkü geleceğimden korkuyordum.

“Bu büyük acıyla mücadele ederken, oynadığım takım beni çok destekledi. Takım arkadaşlarımın tümü, kulübe rest çekti, ‘Ya Mara da oynar ya da hiçbirimiz oynamayız’ dediler.

Sporculuk kariyeri boyunca, trans bir kadın olarak cis kadın oyunculardan fiziksel olarak daha güçlü olduğu ve onlara karşı bir avantaj sağladığına yönelik eleştiriler aldığını söyleyen Gomez, bunun belirleyici bir faktör olmadığını söyledi.

“Fiziksel olarak farklı olduğum, bir gerçek değil. Benden çok daha fazla güç ve hıza sahip birçok oyuncu var ve onlar erkek değil. Cinsiyetle hiçbir ilgisi yok.

“Fiziksel fark ve hormonlardan bahsedecek olursak size Messi örneğiyle yanıt vereceğim. Messi 1.60 boyunda, olağanüstü bir futbolcu. Onun da fiziksel özellikleri diğer çoğu oyuncudan kötü olmasına rağmen, sahadaki erkek futbolcular onu dörtlü gruplar halinde kovalamak zorunda kalıyor? Fiziksel özellikler bir fark yaratsaydı bu böyle olmazdı”