Futbolda altın madalya Arjantin'in

Karşılaşmaya daha iyi başlayan Arjantin, ilk dakiklardan itibaren oyunu Nijerya'nın sahasına yıkmayı başardı. Güçlü rakibinin baskısı nedeniyle oyunu kendi sahasında kabul etmek zorunda kalan Nijerya, savunmada iyi kapandı ve Arjantin'e önemli bir gol pozisyonu vermedi.



Maçın 33. dakikasında Arjantin kalesine etkili bir şekilde gelen Nijerya, sol kanattan gelen ortaya Trabzonspor'da forma giyen Isaac Promise'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşla karşılaşmanın en önemli gol pozisyonunu yakaladı, ama kaleci Vanzekin Ambruse gole izin vermedi.



İlk yarının son 15 dakikası içinde daha fazla rakip kaleye yüklenen Arjantin, ilk tehlikeli atağını 44. dakikada Angel Di Maria ile gerçekleştirdi. Arjantinli futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, direğin yanından auta gitti ve ilk yarı da golsüz eşitlikle tamamlandı.



İkinci yarıya da hızlı giren Arjantin olurken, Messi uzaktan yaptığı vuruşlarla skoru Güney Amerika temsilcisi lehine çevirmeye çalıştı, ancak bu çabalar sonuç vermedi. Rakip kaleye yüklenmeye devam eden Arjantin, daha fazla gol pozisyonu üretmeye başladı. 58. dakikada Messi'nin ara pasıyla topla buluşan Angel Di Maria, topu kalecinin üzerinden filelere göndererek Güney Amerika temsilcisini 1-0 öne geçirdi.



Skoru eşitlemek için risk alarak ileri çıkmaya başlayan Nijerya, 66. dakikada yakaladığı gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arjantin, savunmasında açıklar veren Nijerya'nın kalesine kontrataklarla ve Messi'in taşıdığı toplarla giderek önemli gol pozisyonlarına girdi; ancak son vuruşlarda başarılı olamayan Güney Amerikalı oyncular, farkı ikiye çıkaramadı. Karşılaşmanın son 10 dakikalık bölümünde daha fazla Arjantin'in üzerine giden Afrika temsilcisi, rakip fileleri havalandırmayı başaramadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrılarak gümüş madalya ile yetinmek zorunda kaldı.





Arjantin, Atina-2004'te de bu dalda altın madalyanın sahibi olmuştu. Bu sonuçla gümüş madalya alan Nijerya, Atlanta-1996'da bu dalda altın madalya kazanmıştı.



Hem Atina'da hem Pekin'de altın madalya alan Arjantin Milli Futbol Takımı'nda oynayan tek oyuncu olan İngiltere Premier Ligi takımlarından FC Liverpool'un orta alan futbolcusu Javier Alejandro Mascherano da böylece olimpiyatlardaki 2. altın madalyasını almış oldu.



Erkekler futbolda, Belçika'yı 3-0 yenen Brezilya bronz madalya elde etmişti.



MARADONA'NIN TEPKİSİ



Öte yandan Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, Nijerya ve Arjantin arasında yapılan finalin yerel saatle 12.00'de sıcakta oynatılmasına tepki gösterdi.



Arjantin Milli Takımı'nın eski efsanevi kaptanı Maradona, Arjantin'in 1-0 kazandığı maçın ardından madalya töreninden önce takımı kutlamak için sahaya indi. Maradona, yaptığı açıklamada, maçın yaklaşık 35 derece sıcakta oynatılmasını ''insanlık dışı'' bulduğunu söyledi. Maradona, ''Bu insanlık dışı. Nefes alamıyoruz. Bu sıcakta koşmak çok zor. Dayanılmaz bir sıcak var'' dedi.



Maçın Macar hakemi Viktor Kassai, oyuncuların su içebilmeleri için maça 30 ve 70. dakikalarda 2 kez ara vermişti.

