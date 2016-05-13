Futbolda 800 milyon Euro'luk satış!

AC Milan sahibi Silvio Berlusconi’nin, kulübün hisselerinin Çin’den bir şirkete satılması konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Silvio Berlusconi, kulübün hisselerinin %70’ini 550 milyon euro bedelle Çin’den bir şirkete satmayı kabul etti. Henüz ismi açıklanmayan şirketin ayrıca AC Milan’ın 250 milyon euroluk borçlarını da ödeyeceği, anlaşmanın toplamda 800 milyonun üzerine çıkacağı belirtildi.

Hürriyet’in İtalyan Tuttomercatoweb sitesinden aktardığı habere göre, Çin’den herhangi bir şirket ya da AC Milan’dan resmi bir açıklama henüz yapılmazken ilerleyen saatlerde İtalyan ekibinin konuyla ilgili bir bildirim yayınlaması bekleniyor.

Takımın son yıllardaki başarısızlığı ve yükselen borçlar nedeniyle kulübü satma kararı alan Silvio Berlusconi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübü İtalyan bir şirkete satmak istediğini ancak teklif gelmemesi halinde Çin’den bir şirkete satacağını açıklamıştı.

1986 yılında kulübü satın alan eski İtalya Başbakanı, geçtiğimiz yıllarda takıma Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard gibi efsane isimleri kazandırmış ve sayısız başarı yaşatmıştı.