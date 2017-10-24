Futbolda 2017 yılının en iyileri belli oldu

Cristiano Ronaldo, en iyi erkek futbolcu ödülünün sahibi oldu
İSTANBUL, (DHA)
FIFA tarafından her yıl düzenlenen \'FIFA Futbol Ödülleri\', 2017 yılındaki sahiplerini buldu.
2017 yılının en iyi isimlerinin seçildiği organizasyonda, en iyi erkek - kadın futbolcu, en iyi erkek - kadın teknik direktör, en iyi kaleci, en iyi 11 oyuncu, en güzel gol, fair-play, ve en iyi taraftar gibi bir çok ödül yer aldı.
Ödüller ve sahipleri şu şekilde:
En iyi erkek futbolcu: Cristiano Ronaldo
En iyi kadın futbolcu: Lieke Martens
En iyi erkek teknik direktör: Zinedine Zidane
En iyi kadın teknik direktör: Sarina Wiegman
En iyi kaleci: Gianluigi Buffon
En güzel gol (Puskas Ödülü): Olivier Giroud (Crystal Palace - Arsenal / 1 Ocak 2017)
En iyi taraftar: Celtic
Fair-Play ödülü: Francis Kone
En iyi 11: Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo