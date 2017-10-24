T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolda 2017 yılının en iyileri belli oldu

Cristiano Ronaldo, en iyi erkek futbolcu ödülünün sahibi oldu İSTANBUL, (DHA) FIFA tarafından her yıl düzenlenen 'FIFA Futbol Ödülleri', 2017 yılındaki sahiplerini buldu

24 Ekim 2017 02:23

Cristiano Ronaldo, en iyi erkek futbolcu ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA)

FIFA tarafından her yıl düzenlenen \'FIFA Futbol Ödülleri\', 2017 yılındaki sahiplerini buldu.
2017 yılının en iyi isimlerinin seçildiği organizasyonda, en iyi erkek - kadın futbolcu, en iyi erkek - kadın teknik direktör, en iyi kaleci, en iyi 11 oyuncu, en güzel gol, fair-play, ve en iyi taraftar gibi bir çok ödül yer aldı.
Ödüller ve sahipleri şu şekilde:
En iyi erkek futbolcu: Cristiano Ronaldo
En iyi kadın futbolcu: Lieke Martens
En iyi erkek teknik direktör: Zinedine Zidane
En iyi kadın teknik direktör: Sarina Wiegman
En iyi kaleci: Gianluigi Buffon
En güzel gol (Puskas Ödülü): Olivier Giroud (Crystal Palace - Arsenal / 1 Ocak 2017)
En iyi taraftar: Celtic
Fair-Play ödülü: Francis Kone
En iyi 11: Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cristiano RonaldoDHA FIFAFutbolCristiano Ronaldo EnLieke Martens EnZinedine Zidane EnSarina Wiegman EnGianluigi Buffon EnPuskasOlivier Giroud Crystal PalaceArsenalOcakCeltic FairPlayFrancis Kone EnGianluigi Buffon Daniel Alves

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24