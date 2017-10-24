Futbolda 2017 yılının en iyileri belli oldu

Cristiano Ronaldo, en iyi erkek futbolcu ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA)

FIFA tarafından her yıl düzenlenen \'FIFA Futbol Ödülleri\', 2017 yılındaki sahiplerini buldu.

2017 yılının en iyi isimlerinin seçildiği organizasyonda, en iyi erkek - kadın futbolcu, en iyi erkek - kadın teknik direktör, en iyi kaleci, en iyi 11 oyuncu, en güzel gol, fair-play, ve en iyi taraftar gibi bir çok ödül yer aldı.

Ödüller ve sahipleri şu şekilde:

En iyi erkek futbolcu: Cristiano Ronaldo

En iyi kadın futbolcu: Lieke Martens

En iyi erkek teknik direktör: Zinedine Zidane

En iyi kadın teknik direktör: Sarina Wiegman

En iyi kaleci: Gianluigi Buffon

En güzel gol (Puskas Ödülü): Olivier Giroud (Crystal Palace - Arsenal / 1 Ocak 2017)

En iyi taraftar: Celtic

Fair-Play ödülü: Francis Kone

En iyi 11: Gianluigi Buffon, Daniel Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo