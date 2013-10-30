Futbolcunun başını kesip gözlerini oydular

İsveç Süper Ligi Allsevenskan'da kısa süre futbol oynadıktan sonra ülkesine dönen Brezilyalı futbolcu João Rodrigo Silva Santos, başı kesilerek öldürüldü.

Brezilya, Honduras ve İsviçre'de çeşitli takımlarda forma giyen 35 yaşındaki Juan Rodrigo Silva Santos adlı bir futbolcu Rio de Janeiro kentinde evine giderken iki kişi tarafından zorla kaçırıldı. Brezilya polisi, saldırganların futbolcu Silva Santos'a iki gün işkence yaptıktan sonra kesik kafasını eşi ile birlikte yaşadığı evinin önüne bir sırt çantası içinde bıraktıklarını açıkladı.

Görgü tanıkları ise, Silva Santos'un kesik kafasının yanısıra gözlerinin oyulduğunu ve dilinin de çıkarıldığını belirttiler.

Santos'un futbolu bıraktıktan sonra kendisine ait bir iş yeri açtığını ifade eden arkadaşları, eski futbolcunun sakin ve kendi halinde biri olduğunu vurguladılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis eski futbolcunun hangi amaçla bu vahşi cinayete kurban gittiği konusunda henüz bilgilerinin olmadığını duyurdu. Brezilya basını ise eşi polis olan eski futbolcunun uyuşturucu mafyası tarafından infaz edilmiş olabileceğini yazdı.