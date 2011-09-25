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Spor

Futbolculuğunu gösterdi İSTANBUL (A.A) 

25 Eylül 2011 23:44

-Futbolculuğunu gösterdi İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Nike'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelen dünyaca ünlü ABD'li basketbol oyuncusu Kobe Bryant, yarın Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Kobe Bryant, antrenmanda oyuncularla tek tek selamlaştı. Fatih Terim ile de bir süre sohbet etti. Fatih Terim, Bryant'a futbolcuların imzaladığı bir forma hediye etti. Bryant, verilen formayı giyerek, basın mensuplarına poz verdi. Top sektiren Bryant, daha sonra kaleci Ufuk Ceylan'ın geçtiği kaleye penaltı atışı denedi. 3 penaltı atışından birini gole çeviren Bryant, daha sonra Ufuk Ceylan'ın eldivenlerini alarak kaleye geçti. Ufuk Ceylan, Kobe Braynt'ın koruduğu kaleye yaptığı penaltı atışlarının tümünü gole çevirdi. Uruguaylı kaleci Muslera, Bryant'tan eldivenlerini imzalamasını isterken, Elmander ve Melo yıldız basketbolcuyla fotoğraf çektirdi.

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