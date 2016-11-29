Futbolcuların yüzde 45'i ayda bin dolar kazanmıyor

Dünyada futbolcuların sadece %2'si yılda 720 bin doların üzerinde kazanıyor. Ayda bin Dolar’dan az kazananların oranı ise %45.



Profesyonel Futbolcular Derneği'nin araştırmasına göre; futbolcuların sadece yüzde ikisi yılda 720 bin doların üstünde kazanıyor. Yüzde 45'inin geliri ayda bin doların altında.



Hatta %21'ininki ayda 300 doları bulmuyor. Futbolcuların %29'u kendi istekleri dışında kulüp değişikliğine zorlanıyor.

33 yaş üzerindekiler arasında kariyerlerinde en az bir kez şike teklifi almış olanların oranı yüzde 11. Futbolcuların yüzde 41'i ücretlerini geç alıyor. Geç ödemeyle karşılaşanlara çok daha yoğun şike teklif ediliyor. Bunlar içinde kariyerlerinde en az bir kere şike teklifi almış olanların oranı yüzde 52.

Türkiye'de futbolcuların özgürlüğü sınırlandırıyor

Araştırmanın Türkiye verilerine gelince. %93'ü Türk olmak üzere 185 futbolcu üzerinde yapılan araştırmaya göre, ortalama sözleşme süresi iki yıl. Futbolcuların yüzde 44'ünde sözleşmenin kopyası yok. Yüzde 16'sı imaj hakları, vergi gibi nedenlerle ikinci bir sözleşme daha imzalıyor.

Yüzde sekizi kariyerlerinde en az bir kere kadrodışı bırakılıp yalnız antrenman yapmaya zorlanmış. Yüzde 20'sinin hareket özgürlüğü sınırlanmış, yani zorla, isteği dışında transfer yapmak zorunda kalmış. Yüzde 77'si son iki sezon içerisinde geç ödemeyle karşılaşmış.

Yüzde sekizi şike teklifi almış. Yüzde beşi taraftar şiddetine, yüzde 25'i taraftar tehdidine maruz kalmış. Yüzde 29'u aldığı sağlık hizmetinden memnun değil.