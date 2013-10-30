T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi hayatını keybetti

Amatör Lig U-17 C Grubu'nda mücadele eden Sarıçam Burukspor'un oyuncularını taşıyan minibüs devrildi. Olayda bir kişi yaşamıni yitirdi

30 Ekim 2013 12:17

Maçtan dönen amatör futbol takımını taşıyan minibüs devrildi. Kazada 16 yaşındaki futbolcu Fırat Sarıçam hayatını kaybetti.

Amatör Lig U-17 C Grubu'nda mücadele eden Sarıçam Burukspor'un oyuncularını taşıyan minibüs, Karataş ilçesi Yüzbaşı köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada aralarında yönetici ve antrenörün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki Fırat Sarıçam, tedavi gördüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Genç sporcunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

 

ETİKETLER

futbolcuhayatını kaybettimaçdevrildiadana

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24