Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi, bir kişi hayatını keybetti

Maçtan dönen amatör futbol takımını taşıyan minibüs devrildi. Kazada 16 yaşındaki futbolcu Fırat Sarıçam hayatını kaybetti.
Amatör Lig U-17 C Grubu'nda mücadele eden Sarıçam Burukspor'un oyuncularını taşıyan minibüs, Karataş ilçesi Yüzbaşı köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu devrildi.
Kazada aralarında yönetici ve antrenörün de bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan 16 yaşındaki Fırat Sarıçam, tedavi gördüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Genç sporcunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.