Futbolculara 269 milyon liralık vergi indirimi yapılmış

Türkiye, 2017 yılında 71 milyar liralık vergiyi almaktan vazgeçti. Vergi indirimlerinin birçoğu yatırım ve üretimi teşvik ederken yüzde 99’u futbolculardan oluşan sporculara 2017’de 259 milyon liralık vergi indiriminin yapıldığı ortaya çıktı. Maliye'nin hazırladığı raporla bu vergi indiriminin Ar-Ge çalışanlarına yapılandan daha fazla olduğu da görüldü.

Habertürk’ten Rahim Ak’ın haberine göre, Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü hazırladığı rapor, Türkiye'nin 2017'de tam 71 milyar liralık vergiden vazgeçtiğini ortaya koydu. Bu tutar toplam 536 milyar lira olan vergi gelirlerinin yüzde 13'üne denk geldi. Vazgeçilen tutar ağırlıklı olarak gelir vergisinden oluştu. Maliye 2017'de 34.7 milyar liralık gelir vergisini almaktan vazgeçti. Kalemlere bakıldığında birçoğunun çok haklı nedenlerle vazgeçilen vergiler olduğu görüldü.

Yüzde 15 vergi ödüyorlar

Ancak raporda dikkat çeken rakamlar da var. Yüksek ücretler alan futbolcuların yüzde 99'unu oluşturduğu sporculara yapılan ücret ödemelerinde vazgeçilen verginin geçen yıl 269 milyon lira olduğu görüldü. Futbolcuların verdiği verginin normal vatandaş gibi yüzde 15-35 bandında değil, sadece yüzde 15 olduğu biliniyor. 2016-2020 arasında vazgeçilen ve vazgeçilecek olan verginin ise 1.5 milyar liraya kadar ulaşacağı hesaplandı.

Futbolculara yapılan indirim Ar-Ge çalışanlarına yapılandan daha fazla

Habertürk'te yer alan haberin devamında şu bilgilere yer verildi:

Ronaldo'nun 15 milyon euro vergi kaçırdığı iddia edildi

"Futbolculara yapılan indirim büyük önem verilen işletmelerdeki Ar-Ge çalışanlarına yapılan desteğin (525 milyon lira) yarısından daha yüksek. Bazı önemli rakamlar var ki onlarla karşılaştırılmayacak kadar yüksek. Bu karşılaştırmalarda her ne kadar Türk insanının Ar-Ge ve girişimle ilgilenmemesinin payı varsa da yine de rakamlar ilginç. Örneğin KDV’de Ar-Ge yazılım istisnası sadece 331 binde, yatırım teşvik belgeli yatırımlarda istisna sadece 16 milyon liraya kadar. Genç girişimcilere yapılan gelir vergisi istisnasının 11.3 milyon lirada kalması ve yatırımlarda kullanılan yatırım indirimi tutarının da 39 milyon lira ile sınırlı olması da futbolculara yapılan vergi indiriminin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Toplam 71 milyarlık vergi alınmadı

Bazı kazançlardan yapılan indirimler var ki onlar da ikili anlaşmalar ve Türk müteşebbislerin yurtdışında iş yapabilmesi için olmazsa olmaz niteliğinde. Örneğin 322 milyon lira yurtdışı iştirak kazançları, 1.1 milyar lira yurtdışı inşaat işleri gelirlerinden vergi alınmamış. Daha da önemlisi bölgesel yatırımların desteklenmesi ve stratejik yatırımların da Türkiye’ye yapılması için Kurumlar Vergisi oranını yüzde 2’ye kadar indiren indirimli kurumlar vergisi desteği ile tam 2017’de 5,1 milyar liralık vergiden de vazgeçilmiş durumda. Bu tutar 2016’da sadece 2.3 milyar liraymış. Yani tam iki kat artmış."