T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolcular tekme tokat kavga etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) Çorum'un İskilip ilçesinde Çorum 1'inci Amatör takımlarından İskilipspor ile Çimentospor maçında çıkan kavgada futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi

19 Mart 2018 14:05

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

Çorum\'un İskilip ilçesinde Çorum 1\'inci Amatör takımlarından İskilipspor ile Çimentospor maçında çıkan kavgada futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi. 
İskilipspor ile Çimentospor 23\'üncü hafta maçında İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı\'nda oynanan maçta olaylar çıktı. Konuk Çimentospor\'un 3-0 önde olduğu maçın son dakikalarında futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma taraftarın da sahaya girmesiyle kavgaya dönüştü. Bir anda saha içi karıştı. Birbirlerine tekme, tokat savuran futbolcular ve taraftarları jandarma güçlükle ayırdı. Hakem soyunma odasına girerek maçı tatil etti.
Öte yandan aldığı darbe sonucu yaralanan futbolcu Mert Cankat ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki takımın futbolcuları birbirlerinden şikayetçi oldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufAmatörMikail Kaya StadıKonukFutbolcularBirBirbirlerineHakemMert CankatFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24