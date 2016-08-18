Futbolcudan kırmızı kart gören hakem Deniz Ateş Bitnel sahalara dönüyor

Dört kırmızı kartın çıktığı olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte tekrar düdük çalmaya devam edecek.

Bitnel, dönemin MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu tarafından sezon sonuna kadar dinlendirme cezası almıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Deniz Ateş Bitnel, bu hafta başlayacak TFF 1. Lig maçında görevlendirildi. Bitnel, PTT 1. Lig'de 20 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Manisaspor-Elazığspor karşılaşmasında, yardımcıları Cemal Bingül, Bahtiyar Birinci ve Yiğit Peşin ile birlikte görev yapacak.

Salih Dursun kırmızı kart göstermişti

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması sırasında verdiği kararlarla bir hayli eleştirilen Deniz Ateş Bitnel, yine tartışmalı bir pozisyon sonrası kartına başvurduğu sırada Trabzonspor'da o dönem kiralık oynayan Salih Dursun, elinden aldığı kırmızı kartı kendisine göstermiş ve medyada bu olay uzun süre gündem olmuştu. Deniz Ateş Bitnel, 6 aydan bu yana hiçbir maçta görev verilmemiş ve dinlendirme cezasıyla bir köşeye çekilmişti. Bitnel, halen 7 kişilik FIFA hakem listesinde kokartlı olarak gözüküyor.