Futbolcu Vincent Kompany'nin babası Belçika'nın ilk siyah belediye başkanı oldu

Manchester City’nin yıldız savunma oyuncusu Vincent Kompany’nin babası Pierre Kompany, Belçika’nın ilk siyahi belediye başkanı oldu.

Brüksel Başkent Bölgesi'nde yer alan Ganshoren kentinde yapılan seçimlerde oyların çoğunluğu alan Kompany, beldenin yeni belediye başkanı seçildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyet'inden Belçika göç eden Kompany, 2006'dan beri aktif olarak siyasetle ilgileniyor.

Kompany, 2014 yılında seçildiği Brüksel Eyalet Parlamentosu'nda meclis üyeliği yaptı.

Siyasi kariyerinde elde ettiği başarıya rağmen Pierre Kompany, tanınırlığını futbolcu oğulları Vincent ve Francois'ya borçlu.

Manchester City ve Belçika Milli Takımı kaptanı olan başarılı savunma oyuncu Vincent Kompany ve Belçika ligi takımlarından KSV Roeselare forması giyen ağabeyi Francoise, babalarının elde ettiği başarıyı Instagram üzerinden kutladı.