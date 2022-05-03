Futbolcu Veysel Sarı’nın kardeşinden kiracıya darp: Burnunda kırık, kulak çevresinde ve yüzünde derin yaralar oluştu

Beyoğlu’na bağlı Hacımimi Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki mühendis İlkem Onur Cengiz, ev sahibinin saldırısına uğradı.Galatasaray’ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı’nın kiracısı Cengiz, daireyi boşaltması için aldığı telefonların ardından Veysel Sarı’nın kardeşi Şaban Sarı tarafından darp edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cengiz’in sene başında 3250 Türk lirası olan dairenin kirası 4 bin liraya çıkarıldı. Cengiz, son üç ayda ev sahiplerinden tehdit telefonları almaya başladığını söyledi. Cengiz ,Şaban Sarı'nın kendisini arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyleyerek boşaltmasını istediğini, küfre maruz kaldığını anlattı.

1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terasta ev sahiplerinin eşyalarına müdahale etttiğini gördüğünü söyledi. Sözleşmeyi hatırlatan Cengiz'e arkadaşıyla birlikte saldıran Sarı; "Sen kimin evine çöküyorsun lan" diyerek Cengiz'i evinin içinde dışarı çekti ve darp etti.Onur Cengiz, kendi imkânlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Tedavinin ardından darp raporu alan Cengiz'in burnunda kırık, kulak çevresinde ve yüzünde derin yaralar oluştu.

Sarı'dan şikâyetçi olan Cengiz şu ifadeleri kullandı:

"Ev sahibim beni sözleşmeli olan evimden çıkarmak için son 3 aydır baskı yapıyordu. Dün akşam da ev sahibim Şaban Sarı, yanında getirdiği bir kişiyle beni evimde arkadaşımın önünde darp etti. Beni evden çıkmazsam öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. Burnumu kırdı, sağ kulağım patladı. Ölümle tehdit ediliyorum. Hayatımdan endişe ediyorum."