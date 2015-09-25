Futbolcu Uğur Dağdelen intihar etti

Samsunspor'da 1995- 2001 yıllarında forma giyen futbolcu 42 yaşındaki Uğur Dağdelen, Amasya'nın Merzifon İlçesi'ndeki evinde tabancayla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

DHA’dan Fehmi Uman’ın haberine göre; olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde dün meydana geldi. 1995- 2001 yılları arasında Samsunspor forması giyen futbolcu Uğur Dağdelen, Harmanlar Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde dubleks evinin garajında tabanca ile kendisini başından vurdu.

Saat 18.00 sıralarında eve gelen yakınları Dağdelen'in cansız bedenini buldu. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Dağdelen'in cenazesi evinden alınarak otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Dağdelen'in neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Uğur Dağdelen, 1 kez a milli olmak üzere toplam 11 kez millî takım kadrosunda kendine yer bulmuştu. Dağdelen, Merzifonspor'daki başarısının ardından Kardemir Karabükspor'a transfer olmuştu. 1994- 95 sezonunu Bursaspor'da geçiren golcü oyuncu 1995-96 sezonunda ise Samsunspor'da oynamıştı. Kiralık olarak Kayserispor'da geçirdiği 1997-1998 sezonu dışında 2001 yılına kadar Samsunspor'da oynayan Dağdelen, 29 yaşında iken futbolu bırakma kararı almıştı.