'Futbolcu olmasaydım din akedemisyeni olurdum'

Fenerbahçe’nin yaşayan efsanesi Alex de Souza, islamiyet hakkında sürekli bilgi edindiğini, yaşantısını ve kişiliğini öğrendiği Atatürk’ün dünya liderleri arasında en önemlisi olduğunu söylerken, eşi Daiane ise “Tam bir ev bağımlısı. Zorla dışarı çıkarıyoruz” dedi.



Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdıran, rekorları alt üst eden, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan kaptan Alex de Souza’nın özel yaşantısı da bir hayli ilginç.



Antrenmanlardan ve maçlardan arta kalan tüm zamanını ailesi ile birlikte geçiren, Türkiye’yi ve Türk halkını tanımak için elinden gelen gayreti gösteren Brezilyalı yıldız, yine herkesi hayretler içinde bırakacak çarpıcı açıklamalar yaptı.



Atatürk hayranı



Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşantısını ve kişiliğini öğrendiğini söyleyip, “Kendisine hayran oldum. Çok saygı duyuyorum ve Türkiye için önemini biliyorum. Dünya liderleri arasında en önemlisi bence Mustafa Kemal Atatürk’tür” dedi.



Kavgalara gülüyorum



Alex, yıllardır Türkiye’de yaşamasına rağmen halen anlam veremediği en ilginç şeyin ise, İstanbul trafiğinde her anlaşmazlıkta sürücülerin araçlarından ellerinde birer alet ile inip kavga etmeye tutuşmaları olduğunu söyleyip, “Buna çok gülüyorum. Çünkü Brezilya’da böyle şey olmaz” ifadelerini kullandı.



İslamiyeti öğreniyor



Dindar özellikleri ile de dikkat çeken Brezilyalı yıldızın futbolsuz geçen zamanlarında tüm dinleri öğrenmek için eşi Daiane ile birlikte kitap okuduğu, islamiyet hakkında bilgi edindiği de belirlendi. Alex, kendini evinde ziyaret eden Fenerbahçe Televizyonu muhabiri Fatih Demirkol’a, “Eğer futbolcu olmasaydım, bir din akademisyeni olurdum” diyerek bu yöndeki tutkusunu dile getirdi.