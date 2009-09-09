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Futbolcu olmasaydım bakan olmak isterdim

22 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray’ın kaptanlık pazubandını takarak Türkiye’nin en genç kaptanı oldu.

09 Eylül 2009 03:00

22 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray’ın kaptanlık pazubandını takarak Türkiye’nin en genç kaptanı oldu. Son dönemin en popüler isimlerinden Arda, hakkında merak edilen her şeyi Milliyet Kardeş’e anlattı.

 Yaramaz bir çocuk muydunuz?    

- Aşırı yaramazdım hem de. Bir çetem vardı zaten. Lideriydim çetenin. Mahallede komşularımızın bahçelerinden incir çalardık, komşuların zillerine basıp kaçardık. Hâlâ o çocukluk arkadaşlarımla görüşürüm.

Bayrampaşa’da geçti değil mi çocukluğunuz?

- Evet, hatta aşağı mahalle vardı. Sabahtan akşama mahalle maçı yapardık. Teyzemler “Arda top oynama” derlerdi!

Çocukken yapmayı çok isteyip de yapamadığınız bir şey var mı? 

- Güzel bir çocukluk geçirdim. O dönemin şimdiki hayatıma yansıdığını düşünüyorum. Hâlâ çocuk gibiyim.

 Şimdi yaptığınız en büyük yaramazlık ne?       

- Genç Milli Takım’dayken birkaç kez kaçmıştık kamptan. Ama şimdi öyle büyük yaramazlıklar yapmıyoruz.

Peki hızlı araba kullanmak gibi yaramazlıklar...       

- İlk başlarda çok hızlı araba kullanıyordum. İlk heves! şimdi herkese yavaş araba kullanmayı tavsiye ediyorum.

 Nasıl bir öğrenciydiniz?       

- Çok zeki bir öğrenciydim. Ortaokulda okul birincisiydim.

Hangi dersle başınız dertteydi?

- Kimyada biraz sıkıntım vardı. Sevmezdim. Bana çok faydası olacak bir ders gibi gelmezdi. Ama matematiği çok severdim.

Fobileriniz var mı?

- Uçak ve yılandan korkarım.

Futbolcu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?

- Futbolcu olmasaydım diplomat, devlet bakanı olmayı isterdim.

Bu kadar çok sevilmekten sıkıldığınız oluyor mu?

- Yoo, hiçbir zaman. Çünkü 10 sene sonra kesinlikle bitecek. şimdi keyfini çıkarıyorum.

 En sevdiğiniz abur cubur?

 - Arada bir çaktırmadan fast food yiyiyorum. Ama en güzeli dondurma!

 En sevdiğiniz dondurma?

 - Yeniköy’de bir dondurmacı var. Orada bir vişneli dondurma var. Ona ölüyorum!

 Bugüne kadar seyrettiğiniz en güzel filmler?

 - “Eşkıya” ve “Gora”. Yabancı filmler arasında da “Gladyatör”.

 Futbol dışında hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?

 - Pinpon. Yazları da beach volley oynamayı çok seviyorum. Acun abiyle bir de ayak tenisi oynuyoruz.

 Son olarak... En sevdiğiniz şarkılar...

- Candan Erçetin’in “Yalan”ı... Hayat felsefemi anlatan şarkı bu...

 Türkiye’nin en genç kaptanı olmak nasıl bir duygu?

 - Çok özel bir duygu. Galatasaray’ı çok seviyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. şimdi de takımın kaptanıyım. İnsan doğduğu aileye nasıl bakar, öyle bir şey bu da!  

 Büyük sorumluluk...

 - Kaptanlık pazubandını takmadan önce de sorumluluğum vardı ama şimdi daha fazla hissediyorum. Stada her çıktığımda tüylerim diken diken oluyor. Zor anlarımda eski maçları seyrediyorum.  

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