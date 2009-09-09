Futbolcu olmasaydım bakan olmak isterdim

22 yaşındaki Arda Turan, Galatasaray’ın kaptanlık pazubandını takarak Türkiye’nin en genç kaptanı oldu. Son dönemin en popüler isimlerinden Arda, hakkında merak edilen her şeyi Milliyet Kardeş’e anlattı.

Yaramaz bir çocuk muydunuz?

- Aşırı yaramazdım hem de. Bir çetem vardı zaten. Lideriydim çetenin. Mahallede komşularımızın bahçelerinden incir çalardık, komşuların zillerine basıp kaçardık. Hâlâ o çocukluk arkadaşlarımla görüşürüm.



Bayrampaşa’da geçti değil mi çocukluğunuz?

- Evet, hatta aşağı mahalle vardı. Sabahtan akşama mahalle maçı yapardık. Teyzemler “Arda top oynama” derlerdi!

Çocukken yapmayı çok isteyip de yapamadığınız bir şey var mı?

- Güzel bir çocukluk geçirdim. O dönemin şimdiki hayatıma yansıdığını düşünüyorum. Hâlâ çocuk gibiyim.

Şimdi yaptığınız en büyük yaramazlık ne?

- Genç Milli Takım’dayken birkaç kez kaçmıştık kamptan. Ama şimdi öyle büyük yaramazlıklar yapmıyoruz.

Peki hızlı araba kullanmak gibi yaramazlıklar...

- İlk başlarda çok hızlı araba kullanıyordum. İlk heves! şimdi herkese yavaş araba kullanmayı tavsiye ediyorum.

Nasıl bir öğrenciydiniz?

- Çok zeki bir öğrenciydim. Ortaokulda okul birincisiydim.

Hangi dersle başınız dertteydi?

- Kimyada biraz sıkıntım vardı. Sevmezdim. Bana çok faydası olacak bir ders gibi gelmezdi. Ama matematiği çok severdim.

Fobileriniz var mı?

- Uçak ve yılandan korkarım.

Futbolcu olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz?

- Futbolcu olmasaydım diplomat, devlet bakanı olmayı isterdim.

Bu kadar çok sevilmekten sıkıldığınız oluyor mu?

- Yoo, hiçbir zaman. Çünkü 10 sene sonra kesinlikle bitecek. şimdi keyfini çıkarıyorum.

En sevdiğiniz abur cubur?

- Arada bir çaktırmadan fast food yiyiyorum. Ama en güzeli dondurma!

En sevdiğiniz dondurma?

- Yeniköy’de bir dondurmacı var. Orada bir vişneli dondurma var. Ona ölüyorum!

Bugüne kadar seyrettiğiniz en güzel filmler?

- “Eşkıya” ve “Gora”. Yabancı filmler arasında da “Gladyatör”.

Futbol dışında hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?

- Pinpon. Yazları da beach volley oynamayı çok seviyorum. Acun abiyle bir de ayak tenisi oynuyoruz.

Son olarak... En sevdiğiniz şarkılar...

- Candan Erçetin’in “Yalan”ı... Hayat felsefemi anlatan şarkı bu...

Türkiye’nin en genç kaptanı olmak nasıl bir duygu?

- Çok özel bir duygu. Galatasaray’ı çok seviyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. şimdi de takımın kaptanıyım. İnsan doğduğu aileye nasıl bakar, öyle bir şey bu da!

Büyük sorumluluk...

- Kaptanlık pazubandını takmadan önce de sorumluluğum vardı ama şimdi daha fazla hissediyorum. Stada her çıktığımda tüylerim diken diken oluyor. Zor anlarımda eski maçları seyrediyorum.