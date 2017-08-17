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Spor

Futbolcu olmak isteyen Usain Bolt'a ilk teklif İngiltere'den

"Bolt atletizmde harika işler yaptı; onu tabii ki transfer etmek isteriz"

17 Ağustos 2017 13:11

İngiltere Championship takımlarından Burton Albion, atletizm kariyerine nokta koyan ve futbola başlamak istediğini söyleyen Usain Bolt'u transfer etmek istediklerini açıkladı.

Atletizm kariyerini sonlandıran efsanevi Jamaikalı atlet Usain Bolt için İngiltere takımlarından Burton Albion resmen transfer teklifinde bulundu.

Burton Albion’un Başkanı Ben Robinson, "Bolt atletizmde harika işler yaptı. Onu tabii ki transfer etmek isteriz. Ciddi şekilde ilgileniyoruz. Hocamız denemek isteyecektir. Bolt, spor dünyasında harika işler başardı” diye konuştu.

Usain Bolt’un menajerliğini yapan Ricky Simms de “Bolt futbolcu olmayı istiyor ve aklında sadece futbol var” ifadelerini kullanarak yıldız sporcunun tekliflere açık olduğunu dile getirmişti.

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