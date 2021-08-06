Futbolcu Tabitha Chawinga: Kadın olduğumu kanıtlamam için maç sırasında soyunmaya zorlamışlardı

Uluslararası futbolcu Tabitha Chawinga, bir maç sırasında kadın olduğunu kanıtlamak için toplum içinde soyunmaya zorlandığını ve görünüşü hakkında düzenli olarak sosyal medyada ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi. Chawinga, Güneydoğu Afrika ülkesi Malavi'nin futbol yetkililerini, kadınları tacizden korumak için önlemler almaya çağırdı.

2014 yılında İsveç'in Krokom/Dvarsatts IF kulübüne katıldığında, bir Avrupa futbol takımıyla anlaşan Malavili ilk kadın olan Chawinga, "Başkalarının da aynı şeyle yüzleşmesini istemiyorum. Futbol sahasında yeni tanıştıkları birine hakaret edebiliyorlarsa, ben onların ailesinde doğmuş olsam ne yaparlardı? Beni öldürebilirlerdi" dedi.

Malavi milli takımının kaptanlığını yapan 25 yaşındaki sporcu, 13 yaşında okul takımında oynarken, kadın olduğunu kanıtlamak için rakiplerinin önünde soyunmaya zorlandığını açıkladı. Chawinga rakiplerinin, fiziksel görünümünden ve iyi oynadığından dolayı, kendisinin kadın olduğuna inanmadıklarını söyledi.

"Böyle bir olaya maruz kaldığım için utançtan ağladım"

Bir yıl boyunca sporu bırakmasına neden olan olay hakkında futbolcu, "Hiç bu kadar yıkılmamıştım ve böyle bir olaya maruz kaldığım için utançtan ağladım. Hemen oradan ayrılmak istedim ama bir şekilde takım arkadaşlarım beni teselli etti ve oyunu bitirmeye karar verdim" dedi.

Aynı olayın, bir yıl sonra, profesyonel futbol kariyerine ilk adımını attığında, Malavi'nin kadın futbol takımı DD Sunshine'da oynarken de başına geldiğini anlatan sporcu, kulübün sahibi David Dube'un, Malavi Futbol Federasyonu'na şikayette bulunduğunu, ancak bir yanıt alamadığını söyledi.

Kız kardeşi Temwa Chawinga da futbolcu olan Tabitha Chawinga, "Soyulduğumda gençtim ve haklarımı bilmiyordum. Ama haklardan bahsedeceksek, bunlar uygulanmalı. Futbol tutkusu olan kadınları, her şeyin mümkün olduğu konusunda cesaretlendiriyorum. Ve farklı doğmak dünyanın sonu değil" ifadelerini kullandı.

Kadın Hukuk Kaynakları Merkezi'nin kurucusu ve genel müdürü Maggie Kathewera Banda, Chawinga'nın yaşadıklarının cinsiyete dayalı bir şiddet eylemi olduğunu söyleyerek, "Bu, birinin onurunun ihlalidir" dedi.