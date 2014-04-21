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Futbolcu Gökhan Töre'yi yaralayan şahıs tespit edildi

Esentepe'deki bir barda açılan ateş sonucu kaza kurşununa hedef olan futbolcu Gökhan Töre'yi vuran şahsın kimliği tespit edildi

21 Nisan 2014 22:04

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından takım arkadaşları ile birlikte eğlenmek için Esentepe'deki bir gece kulübüne giden Beşiktaşlı milli futbolcu Gökhan Töre ile yanında bulunan 5 kişiyi yaralayan zanlının kimliği belirlendi.

Polis ekipleri, gece kulübünün güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, saldırganın işadamı K.B olduğunu tespit etti. Asayiş Şubesi ekipleri, K.B.'nin şoförü ile yanında çalışan kişilerin ifadesine başvurdu. Olayın ardından kaçan işadamı K.B.'nin yakalanması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

 

‘Kıskançlık kurşunu mu?’

 

Töre’nin yaralanmasının ardından görgü tanıkların ifadesine göre barda eğlenirken bir kadının erkek arkadaşına "Şu kızıl kafalı adam beni kesiyor. Ben rahatsız oldum" demesi üzerine kadının erkek arkadaşı silahını çekerek ateş etmeye çalıştı. Bar içinde yaşanan kovalamaca sonucunda sırtından yaralanan Gökhan Töre hastaneye kaldırıldı.

 

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