Beşiktaşlı yıldız futbolcu kurşunlara hedef oldu!

Beşiktaşlı Futbolcu Gökhan Töre dün gece havaya ateş açan bir şahsın tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu. Töre'nin menejerininde aralarında bulunduğu 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre silahlı saldırı sırasında Gökhan Töre dışında 5 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Yaralananların arasında Beşiktaş İletişim Komitesi Sorumlusu Can İpekçi ve Kayserisporlu futbolcu Taner Yalçın'ın da olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Ahmet Kavalcı, Gökhan Töre'nin silahlı saldırıya uğradığını doğruladı ve futbolcunun hastanede olduğunu belirterek sağlık durumunun kontrol altına alındığını söyledi. Kavalcı, kısa süre içinde kulübün resmi internet sitesinden bilgilendirme yapacaklarını da iletti.

Beşiktaş Kulübü'nden açıklama:

"Profesyonel futbol takımımızın oyuncusu Gökhan Töre, dün gece takım arkadaşları ile birlikte gittiği eğlence yerinde, bir saldırganın tabancasından çıkan kurşunun sekerek omuzuna isabet etmesi sonucu yaralanmıştır.

Saldırganın bir kadına ve ardından çevreye açtığı ateş sonucunda, eğlence yerinde bulunan 5 kişi daha yaralanmıştır. Oyuncumuzun saldırgan ile kesinlikle bir ilgisi yoktur. Polis, saldırgan ile ilgili soruşturmaya başlamıştır. Gökhan Töre, olayı takiben Florence Nightingale hastanesinde müşahede altına alınmış ve tedavisine başlanmıştır."

Olayın nedeni 'kıskançlık kurşunu'

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı sonrasında Gayrettepe'de bir barda eğlenmeye giden Gökhan Töre kıskançlık kurşununa hedef oldu.

Görgü tanıkların ifadesine göre barda eğlenirken bir bayanın erkek arkadaşına "Şu kızıl kafalı adam beni kesiyor. Ben rahatsız oldum" demesi üzerine kadının erkek arkadaşı silahını çekerek ateş etmeye çalıştı. Bar içinde yaşanan kovalamaca sonucunda sırtından yaralanan Gökhan Töre hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Kavalcı: Vuran şahıs tespit edildi

Beşiktaş Futbol Komitesinden Ahmet Kavalcı "Gökhan Töre talihsiz bir olay yaşadı. Emniyet Görevlisi arkadaşlarımız olayı araştırıyorlar. Gökhan Töre'yi vuran şahıs tespit edildi" yorumunu yaptı.