Futbolcu Eran Zahavi'nin evine silahlı soygun düzenlendi; eşi ve çocukları rehin alındı

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İsrailli futbolcu Eran Zahavi'nin Amsterdam'daki evine silahlı soyguncuların girdiği ve PSV'li oyuncunun eşi ile çocuklarının rehin alındığı belirtildi.

Yaz aylarında Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ancak daha sonra PSV Eindhoven'ı seçen İsrailli milli forvetin soygunun gerçekleştiği sırada bir deplasman maçı için Tilburg'da olduğu belirtildi.

Times of Israel'in aktardığına göre soyguncular eve girebilmek için kargo çalışanı taklidi yaptı. Soyguncuların eve girdikten sonra silahla aileyi tehdit ettiği ve evdekileri bağlayıp eşyaları almaya başladığı ifade edildi.

Zahavi'nin durumdan haberdar olur olmaz Amsterdam'a döndüğü bildirildi.

Soygun bildirildikten sonra Hollanda polisinin helikopterle suçluları bulmaya çalıştığı ve adli tıp ekiplerinin geldiği ve Eran Zahavi'nin sorguya çağrıldığı açıklandı.